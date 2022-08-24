В Україні ветерани зможуть отримати до мільйона гривень на розвиток бізнесу





Окрім того, тепер можна видавати гроші бізнесу, що розташований на територіях можливих бойових дій, - пише



Про зміни для ветеранів розповів глава уряду Денис Шмигаль. Рішення було ухвалено на засіданні уряду 30 березня. Умови тепер такі:



250 тис. грн на власний бізнес при створенні у цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця;

500 тис. грн гранту, який може отримати член сім'ї учасника бойових дій, за умови створення у новому бізнесі не менше ніж двох робочих місць за співфінансування 70% на 30%;

1 млн грн гранту, який може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менше ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова – створити від 4 робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів чи осіб з інвалідністю внаслідок війни. Співфінансування 70% на 30%.



Усі заявки на гранти прийматимуть через Дію. Передбачається, що це допоможе створювати робочі місця як для самих ветеранів, так і для внутрішніх переселенців.



Окрім того, ветеранам нададуть доступ до перекваліфікації та навчання. "Це програма спеціальних ваучерів із освоєння нової професії. Навчання ІТ-спеціальностей. Пільги для здобуття іншої освіти", – перерахував Шмигаль. Такі кроки допоможуть ветеранам швидше та комфортніше адаптуватися до мирного життя, зазначив він.



Окрім того, Кабмін дозволив видавати гранти бізнесу, що розташований на територіях можливих бойових дій. Про це повідомили у Мінреінтеграції. В результаті підприємці з цих територій отримали доступ до таких державних програм:



надання мікрогрантів на створення чи розвиток власного бізнесу;

надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;

надання грантів для створення чи розвитку тепличного господарства.



Варто розуміти, що території "можливих бойових дій" не еквівалентні територіям "активних бойових дій". "Наприклад, до таких територій (можливих бойових дій. – Ред.) належить значна частина Харківської області, але водночас там не припиняється економічна та бізнес-активність", – пояснили у міністерстві.



Для районів, у яких ведуться активні бойові дії, як і раніше, встановлені обмеження. Також грант не може отримувати бізнес, який веде діяльність на тимчасово окупованих територіях.



Раніше вже було анонсовано виплати дружинам ветеранів на розвиток бізнесу, їхня сума становитиме до 500 тис. грн. Звичайний ліміт у цій держпрограмі вдвічі нижчий – 250 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України розширив програму безповоротних грантів на відкриття власного бізнесу. Зокрема, було збільшено суми грантів для ветеранів – максимум до 1 млн грн, а для членів їхніх сімей – 500 тис.Окрім того, тепер можна видавати гроші бізнесу, що розташований на територіях можливих бойових дій, - пише Obozrevatel Про зміни для ветеранів розповів глава уряду Денис Шмигаль. Рішення було ухвалено на засіданні уряду 30 березня. Умови тепер такі:250 тис. грн на власний бізнес при створенні у цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця;500 тис. грн гранту, який може отримати член сім'ї учасника бойових дій, за умови створення у новому бізнесі не менше ніж двох робочих місць за співфінансування 70% на 30%;1 млн грн гранту, який може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менше ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова – створити від 4 робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів чи осіб з інвалідністю внаслідок війни. Співфінансування 70% на 30%.Усі заявки на гранти прийматимуть через Дію. Передбачається, що це допоможе створювати робочі місця як для самих ветеранів, так і для внутрішніх переселенців.Окрім того, ветеранам нададуть доступ до перекваліфікації та навчання. "Це програма спеціальних ваучерів із освоєння нової професії. Навчання ІТ-спеціальностей. Пільги для здобуття іншої освіти", – перерахував Шмигаль. Такі кроки допоможуть ветеранам швидше та комфортніше адаптуватися до мирного життя, зазначив він.Окрім того, Кабмін дозволив видавати гранти бізнесу, що розташований на територіях можливих бойових дій. Про це повідомили у Мінреінтеграції. В результаті підприємці з цих територій отримали доступ до таких державних програм:надання мікрогрантів на створення чи розвиток власного бізнесу;надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;надання грантів для створення чи розвитку тепличного господарства.Варто розуміти, що території "можливих бойових дій" не еквівалентні територіям "активних бойових дій". "Наприклад, до таких територій (можливих бойових дій. – Ред.) належить значна частина Харківської області, але водночас там не припиняється економічна та бізнес-активність", – пояснили у міністерстві.Для районів, у яких ведуться активні бойові дії, як і раніше, встановлені обмеження. Також грант не може отримувати бізнес, який веде діяльність на тимчасово окупованих територіях.Раніше вже було анонсовано виплати дружинам ветеранів на розвиток бізнесу, їхня сума становитиме до 500 тис. грн. Звичайний ліміт у цій держпрограмі вдвічі нижчий – 250 тис. грн.

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