Пара блогерів з Луцька перемогла в шоу «Він готує – вона керує». ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Блогери з Луцька Катерина та Юрій Венгерські стали переможцями кулінарного шоу «Він готує — вона керує».
8 серія програми опублікували на YouTube-сторінці телеканалу "ТЕТ".
Конкурентами Катерини та Юрія стала ще одна пара з обласного центру Волині - учасник другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Роман Свічкоренко зі своєю коханою Валерією Черкасовою. Третіми конкурсантами стала пара телеведучих Тимур та Інна Мірошниченки.
Згідно правил програми учасники мали готувати різні страви за порадами другої половинки, які переказують рецепт своїми словами через віддалений зв'язок. Викликом на кухні стала котлета по-київськи з трюфельним пюре і помаранчевою олією.
Попри всі труднощі парі народних блоерів з Луцька вдалося стати кращими. Ведуча Ольга Полякова віддала перевагу саме їм та вручила сертифікат на 25 тисяч гривень.
8 серія програми опублікували на YouTube-сторінці телеканалу "ТЕТ".
Конкурентами Катерини та Юрія стала ще одна пара з обласного центру Волині - учасник другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Роман Свічкоренко зі своєю коханою Валерією Черкасовою. Третіми конкурсантами стала пара телеведучих Тимур та Інна Мірошниченки.
Згідно правил програми учасники мали готувати різні страви за порадами другої половинки, які переказують рецепт своїми словами через віддалений зв'язок. Викликом на кухні стала котлета по-київськи з трюфельним пюре і помаранчевою олією.
Попри всі труднощі парі народних блоерів з Луцька вдалося стати кращими. Ведуча Ольга Полякова віддала перевагу саме їм та вручила сертифікат на 25 тисяч гривень.