«Старий Луцьк» після серії поразок здобув перемогу

«Старий Луцьк» після серії поразок здобув перемогу
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» під керівництвом Володимира Журжія здобула довгоочікувану перемогу.

Лучани перемогли львівську «Політехніку-Галичину», - повідомляють у клубі.

Старт матчу був кращим у галичан: команда Зубрицького зуміла вирватися вперед в рахунку на 11 очок. При цьому, львів’яни за десятихвилинку влучили 5 дальніх спроб. Варто віддати належне нашим хлопцям, які не просто втримали ривок суперника, а й наблизилися у рахунку. Передусім, відзначаємо 10 очок Бедлінського. Зрештою, 20:23 – на користь галичан.

Другу чверть краще розпочали львів’яни. Наша команда зробила декілька невимушених помилок. Втім лучани зуміли відновити статус кво. Добре у гру увійшов Дейна, який не поступався в боротьбі та заробив 4 очки. «Старий Луцьк-Університет» забезпечив собі шестиочкову перевагу – Ярослав Зубрицький взяв тайм-аут. Протягом десятихвилинки волиняни лідирували в рахунку, втім, фактично, повністю розгубили гандикап – 41:40 перед великою перервою.



На старті третьої чверті команди обмінювалися набраними очками. Невеличкий відрив волинян суперник скоротив зусиллями Тищенка. Як і годиться капітану, часто гру на себе брав Коцько, 5 очок поспіль заробив Прозапас – перевага волинян зросла до десяти очок. У підсумку, перед останньою чвертю «Старий Луцьк-Університет» лідирував – 63:53.

На старті четвертої чверті яскравий блок-шот та прохід вдався Панфілову, а згодом здалеку не схибив Прозапаc. Потім наша команда просто подарувала супернику 7 очок власними помилками. Незважаючи на проблеми з кількістю фолів та непоганим ривком суперника, лучани у вирішальний момент зіграли дуже впевнено. Перше очко в Суперлізі заробив молодий Снитюк. У підсумку, 87:76 – перемога нашої команди. Найрезультативнішим гравцем нашої команди став Коцько (18 очок та 7 підбирань).

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Теги: спорт, баскетбол, Старий Луцьк
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