Кабмін визнав нечинним рішення про безкоштовне користування УПЦ (МП) Києво-Печерською Лаврою
Сьогодні, 21:14
Кабінет міністрів України визнав нечинним рішення про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Таким чином уряд повернув Києво-Печерську Лару в управління державі.
"Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 «Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд». Рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів", - написав міністр.
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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Таким чином уряд повернув Києво-Печерську Лару в управління державі.
"Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 «Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд». Рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів", - написав міністр.
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