Кабмін визнав нечинним рішення про безкоштовне користування УПЦ (МП) Києво-Печерською Лаврою

Кабмін визнав нечинним рішення про безкоштовне користування УПЦ (МП) Києво-Печерською Лаврою
Кабінет міністрів України визнав нечинним рішення про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Таким чином уряд повернув Києво-Печерську Лару в управління державі.

"Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 «Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд». Рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів", - написав міністр.

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Теги: УПЦ, Києво-Печерська Лавра, Кабінет Міністрів України
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