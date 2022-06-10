Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень
Сьогодні, 10:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка на благодійному концерті зібрав на автівку для Збройних сил України 37350 гривень.
Про це пишуть на сторінці театру.
«Немає кращої подяки, ніж знати, що твоя робота важлива і її цінують, що талант, яким володієш, комусь допоміг. А можливо навіть і врятував життя.
Ми це зробили. Усі разом: організатори, глядачі, артисти, оркестр, балет, і всі, хто долучився до цієї благодійної ініціативи», – йдеться у дописі.
У театрі подякували студентам Луцького національного технічного університету, Луцького педагогічного коледжу та військового ліцею, а також усім небайдужим, хто долучився до збору коштів.
«Спасибі хлопцям з передової за солодку несподіванку – торт до Міжнародного дня театру», – додали театрали.
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Про це пишуть на сторінці театру.
«Немає кращої подяки, ніж знати, що твоя робота важлива і її цінують, що талант, яким володієш, комусь допоміг. А можливо навіть і врятував життя.
Ми це зробили. Усі разом: організатори, глядачі, артисти, оркестр, балет, і всі, хто долучився до цієї благодійної ініціативи», – йдеться у дописі.
У театрі подякували студентам Луцького національного технічного університету, Луцького педагогічного коледжу та військового ліцею, а також усім небайдужим, хто долучився до збору коштів.
«Спасибі хлопцям з передової за солодку несподіванку – торт до Міжнародного дня театру», – додали театрали.
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