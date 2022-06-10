Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень

Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка на благодійному концерті зібрав на автівку для Збройних сил України 37350 гривень.

Про це пишуть на сторінці театру.

«Немає кращої подяки, ніж знати, що твоя робота важлива і її цінують, що талант, яким володієш, комусь допоміг. А можливо навіть і врятував життя.

Ми це зробили. Усі разом: організатори, глядачі, артисти, оркестр, балет, і всі, хто долучився до цієї благодійної ініціативи», – йдеться у дописі.

Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень
Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень


У театрі подякували студентам Луцького національного технічного університету, Луцького педагогічного коледжу та військового ліцею, а також усім небайдужим, хто долучився до збору коштів.

Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень


«Спасибі хлопцям з передової за солодку несподіванку – торт до Міжнародного дня театру», – додали театрали.

Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень
Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень

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Теги: Театр, Луцьк, благодійний концерт, ЗСУ, збір коштів
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