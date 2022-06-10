Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень





Про це пишуть на сторінці театру.



«Немає кращої подяки, ніж знати, що твоя робота важлива і її цінують, що талант, яким володієш, комусь допоміг. А можливо навіть і врятував життя.



Ми це зробили. Усі разом: організатори, глядачі, артисти, оркестр, балет, і всі, хто долучився до цієї благодійної ініціативи», – йдеться у дописі.







У театрі подякували студентам Луцького національного технічного університету, Луцького педагогічного коледжу та військового ліцею, а також усім небайдужим, хто долучився до збору коштів.







«Спасибі хлопцям з передової за солодку несподіванку – торт до





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка на благодійному концерті зібрав на автівку для Збройних сил України 37350 гривень.Про це пишуть на сторінці театру.«Немає кращої подяки, ніж знати, що твоя робота важлива і її цінують, що талант, яким володієш, комусь допоміг. А можливо навіть і врятував життя.Ми це зробили. Усі разом: організатори, глядачі, артисти, оркестр, балет, і всі, хто долучився до цієї благодійної ініціативи», – йдеться у дописі.У театрі подякували студентам Луцького національного технічного університету, Луцького педагогічного коледжу та військового ліцею, а також усім небайдужим, хто долучився до збору коштів.«Спасибі хлопцям з передової за солодку несподіванку – торт до Міжнародного дня театру », – додали театрали.

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