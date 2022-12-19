У селищі на Волині знайшли застреленим чоловіка

У селищі на Волині знайшли застреленим чоловіка
У селищі Стара Вижівка Ковельського району місцеві жителі виявили біля стадіону тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася зранку 29 березня. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що 29.03.2023 близько 11:00 в селищі Стара Вижівка поблизу стадіону виявлено тіло 39-чоловіка із вогнепальним пораненням без ознак життя. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що чоловік скоїв самогубство.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою самогубство. Тіло направлено в судово-медичну експертизу. Триває слідство під час якого будуть з’ясовувати усі обставини цієї події.

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Теги: Волинь, Стара Вижівка, чоловік, смерть
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