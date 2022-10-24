На Волині п'яний водій скоїв аварію

На Волині водій у стані сп’яніння скоїв ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події патрульні з’ясували, що 46-річний чоловік керуючи автомобілем Volvo XC 60 був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою й не дотримався безпечної дистанції. Через, що здійснив зіткнення із транспортним засобом марки Kia, який зупинився на червоний сигнал світлофора.Під час спілкування з порушником, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водію запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager на місці події, на що чоловік відмовився, але погодився пройти його у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога був позитивний, результат — 1,72 проміле, що перевищує допустиму норму у 9 разів.На керманича автомобіля Volvo поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.