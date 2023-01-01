Велике відключення світла у Луцьку: чому перелік вулиць не співпадає з анонсованими

Велике відключення світла у Луцьку: чому перелік вулиць не співпадає з анонсованими
У Луцьку на сьогодні, 30 березня, анонсували вимкнення електроенергії на весь день на деяких вулицях через заплановані ремонтні роботи.

Зокрема, як інформували у «Волиньобленерго» раніше, для проведення ремонтних робіт електропостачання припинять з 05:00 до 18:00 у селі Липини; у місті Луцьку: вул. Кравчука, Гордіюк, просп. Соборності, Молоді, вул. Конякіна, Федорова, просп. Відродження, вул. Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка, Карбишева; у с. Прилуцьке: вул. Травнева, Європейська, Мрії.

Утім, лучани повідомляють про часткову невідповідність переліку вулиць, на яких світла наразі немає, із тим, який анонсували.

Так, адвокат Вадим Матвіїв у своєму дописі у фейсбуці зазначає, що електроенергії немає, зокрема, на вулиці Рівненській, якої немає у переліку. А читачі видання інформують, що на проспекті Соборності, який є у переліку, світло навпаки є.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго» повідомили, що на вулиці Рівненській відключення не пов‘язане із виконанням запланованих ремонтних робіт. Причина вимкнення – аварійна ситуація в електромережах.

Орієнтовний час відновлення електропостачання – до 14:00.

Натомість часткове невідключення анонсованих вулиць пов‘язане із локальними змінами схеми живлення споживачів внаслідок переключень в мережах товариства (ремонті, аварійно-відновлювальні роботи).

Актуальна інформація щодо відключень – за посиланням. Тут можна ввести свою вулицю та з’ясувати причину.

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Теги: Волинь, світло, відключення
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