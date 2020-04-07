У Нововолинську підпалили пам’ятник на могилі Катерини Литкіної, яку у 2016 році вбили два брати. ФОТО

У Нововолинську підпалили пам’ятник на могилі Катерини Литкіної, яку у 2016 році вбили два брати. ФОТО
Перед Великоднем невідомі підпалили пам’ятник на могилі Катерини Литкіної, яку 2016-го року вбили двоє братів на териконі шахти №3 у Нововолинську.

Про це пише БУГ.

Мати Вікторія Литкіна зазначила, що подібні тортури над могилою відбуваються другий рік перед Великоднем. Раніше крали квіти та лампадки, хреста з пам’ятника тричі вкрали. Інформацію опублікувала мати покійної на своїй фейсбук-сторінці.

Фото з плити невідомі теж намагались здерти – не вдалося, цьогоріч підпалили пам’ятник.

“Немає слів описати емоції коли приходиш до дитини та бачиш це”, – йдеться у дописі.
У Нововолинську підпалили пам’ятник на могилі Катерини Литкіної, яку у 2016 році вбили два брати. ФОТО
У Нововолинську підпалили пам’ятник на могилі Катерини Литкіної, яку у 2016 році вбили два брати. ФОТО


Нагадаємо, Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної.

Статочнюка засудили до 14, 6 років позбавлення волі, Терлецького – 13, 6 років. Обом врахують строк перебування під вартою.

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Теги: Нововолиньк, Катеина Литкіна, шахта, пам'ятник, пожежа
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