У Бахмуті воюють 6 тисяч «вагнерівців», – генерал Міллі

У Бахмуті воюють 6 тисяч «вагнерівців», – генерал Міллі
У боях за місто Бахмут Донецької області беруть участь близько 6 тисяч найманців ПВК "Вагнер" та ще 20-30 тисяч завербованих рекрутів.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише Українська правда.

"Зараз вони ("вагнерівці" – ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тисяч або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тисяч рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць.

Вони зазнають величезних втрат у районі Бахмута. Українці завдають цим хлопцям багато смертей та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що після участі у війні проти України за помилуванням вийшло на свободу вже понад 5 тисяч "вагнерівців".

Нагадаємо, що до наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених «вагнерівців».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, вагнерівці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 10:45
У селищі на Волині знайшли застреленим чоловіка
Сьогодні, 10:28
У Бахмуті воюють 6 тисяч «вагнерівців», – генерал Міллі
Сьогодні, 10:10
Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень
Сьогодні, 10:00
Волинський будинок дитини відновив роботу: як працює заклад. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Бойовому медику з Волині Артему Вакулінському просять присвоїти звання Героя України Бойовому медику з Волині Артему Вакулінському просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 09:30
Захисники за добу знищили ще 560 окупантів Захисники за добу знищили ще 560 окупантів
Сьогодні, 09:10
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 30 березня У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 30 березня
Сьогодні, 08:55
У волинський музей передали польовий однострій генерала Залужного У волинський музей передали польовий однострій генерала Залужного
29 березень, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 10:45
 0
У селищі на Волині знайшли застреленим чоловіка
Сьогодні, 10:28
 0
У Бахмуті воюють 6 тисяч «вагнерівців», – генерал Міллі
Сьогодні, 10:10
 0
Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень
Сьогодні, 10:00
 0
Волинський будинок дитини відновив роботу: як працює заклад. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8