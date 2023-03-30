У Бахмуті воюють 6 тисяч «вагнерівців», – генерал Міллі





Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише



"Зараз вони ("вагнерівці" – ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тисяч або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тисяч рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць.



Вони зазнають величезних втрат у районі Бахмута. Українці завдають цим хлопцям багато смертей та руйнувань", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що після участі у війні проти України за помилуванням вийшло на свободу вже понад 5 тисяч "вагнерівців".



Нагадаємо, що

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