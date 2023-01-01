Волинський будинок дитини відновив роботу: як працює заклад. ФОТО.ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Віговська.



З її слів, у закладі доглядають і виховують соціальних сиріт, тобто в цих дітей є батьки, проте дітей у них вилучили фахівці служби у справах дітей за недогляд.



До початку повномасштабної війни в Україні в закладі виховували 30 дітей. Після 24 лютого минулого року частину вихованців повернули у сім’ї. Ще 19 малюків евакуювали до Польщі, адже в будинку дитини в Луцьку не було укриття. Зі слів Тетяни Віговської, ці діти досі перебувають за кордоном.



Тетяна Віговська зазначила: за час перебування в Польщі 19 малюків набули статусу позбавлених батьківського піклування та вже готові до усиновлення й передачі на сімейні форми виховання.



Аби обласний будинок дитини міг працювати, торік тут почали облаштовувати укриття.



На його облаштування використали 100 тисяч гривень, із яких 60 тисяч – це бюджетні гроші та 40 тисяч – гроші благодійників, – сказала директорка закладу.



Під час повітряної тривоги всіх вихованців переміщують в укриття, у котрому є все необхідне для перебування, – розповіла медсестра Наталія Горбачук.



"Ми швиденько збираємо дітей, в нас увесь одяг готовий і спускаємось в укриття. В укритті нам тепло, зручно, дітки граються. У нас і вода тут є, і душова кабіна, і туалет, і мікрохвильова піч", – говорить медсестра.



На випадок відключення світла у закладі є генератор для безперебійного освітлення, а також проведення реабілітаційних процедур для дітей, – зазначила виконувачка обов'язків директора обласного будинку дитини.



"У нас є протяжна вентиляція, каналізація, водопровід, тепло було простіше зробити, достатня кількість розеток. Це діти, які постійно знаходяться і які приходять на реабілітацію: якщо тривога застане під час проведення реабілітаційних процедур, то їх тут легко можна буде продовжити", – сказала Тетяна Віговська.



Після завершення війни, сказала директорка будинку дитини, кімнати, де зараз укриття, використовуватимуть як спортзал.



29 березня в закладі отримали від благодійників машину-сушарку для одягу. Як розповів представник благодійної організації Сергій Денісенко, збір коштів організували серед європейських колег і благодійний клуб із Нідерландів надіслав ці кошти.



Як додала директорка Волинського обласного будинку дитини, наразі на черзі в заклад знаходиться двоє дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини, що в місті Луцьку, відновили роботу. Зараз тут опікуються шістьма дітьми: п'ятьма немовлятами та дворічним малюком.Про це розповіла Суспільному керівниця закладуЗ її слів, у закладі доглядають і виховують соціальних сиріт, тобто в цих дітей є батьки, проте дітей у них вилучили фахівці служби у справах дітей за недогляд.До початку повномасштабної війни в Україні в закладі виховували 30 дітей. Після 24 лютого минулого року частину вихованців повернули у сім’ї. Ще 19 малюків евакуювали до Польщі, адже в будинку дитини в Луцьку не було укриття. Зі слів Тетяни Віговської, ці діти досі перебувають за кордоном.Тетяна Віговська зазначила: за час перебування в Польщі 19 малюків набули статусу позбавлених батьківського піклування та вже готові до усиновлення й передачі на сімейні форми виховання.Аби обласний будинок дитини міг працювати, торік тут почали облаштовувати укриття.На його облаштування використали 100 тисяч гривень, із яких 60 тисяч – це бюджетні гроші та 40 тисяч – гроші благодійників, – сказала директорка закладу.Під час повітряної тривоги всіх вихованців переміщують в укриття, у котрому є все необхідне для перебування, – розповіла медсестра Наталія Горбачук."Ми швиденько збираємо дітей, в нас увесь одяг готовий і спускаємось в укриття. В укритті нам тепло, зручно, дітки граються. У нас і вода тут є, і душова кабіна, і туалет, і мікрохвильова піч", – говорить медсестра.На випадок відключення світла у закладі є генератор для безперебійного освітлення, а також проведення реабілітаційних процедур для дітей, – зазначила виконувачка обов'язків директора обласного будинку дитини."У нас є протяжна вентиляція, каналізація, водопровід, тепло було простіше зробити, достатня кількість розеток. Це діти, які постійно знаходяться і які приходять на реабілітацію: якщо тривога застане під час проведення реабілітаційних процедур, то їх тут легко можна буде продовжити", – сказала Тетяна Віговська.Після завершення війни, сказала директорка будинку дитини, кімнати, де зараз укриття, використовуватимуть як спортзал.29 березня в закладі отримали від благодійників машину-сушарку для одягу. Як розповів представник благодійної організації Сергій Денісенко, збір коштів організували серед європейських колег і благодійний клуб із Нідерландів надіслав ці кошти.Як додала директорка Волинського обласного будинку дитини, наразі на черзі в заклад знаходиться двоє дітей.

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