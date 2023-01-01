Бойовому медику з Волині Артему Вакулінському просять присвоїти звання Героя України

Артему Вакулінському просять присвоїти звання «Герой України».



Про це йдеться у



Старший бойовий медик, солдат 71-окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Вакулінський Артем народився у селі Жорнище Волинської області. Захисник загинув 29.12.2022 року, виконуючи бойове завдання в Луганській області Сєвєредонецькому районі в селищі Кузьмине.



"Він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, зразком незламності та міцності духу! Він заслуговує на присвоєння почесного звання «Героя України», оскільки до останнього свого подиху боронив територію нашої країни, віддавши найцінніше - своє життя. Завжди перший, завжди безстрашний", - йдеться у тексті петиції.



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