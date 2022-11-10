Кремль готується мобілізувати 400 тисяч під виглядом «добровольців», – британська розвідка

Кремль готується мобілізувати 400 тисяч під виглядом «добровольців», – британська розвідка
Російська влада готується розпочати велику кампанію з метою набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців. Але для них потрібна військова техніка, якої Москва не має.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За повідомленнями російських ЗМІ, Росія представляє кампанію як набір добровольців, професійних кадрів, а не як обов'язкову мобілізацію.

Як зазначається у зведенні, існує реальна ймовірність того, що на практиці ця відмінність буде розмита, і що регіональна влада спробує виконати поставлені завдання з вербування, змушуючи чоловіків вступати до лав.

За даними британської розвідки, російська влада вибрала нібито добровольчу модель, щоб заповнити брак кадрів і звести до мінімуму внутрішнє інакомислення.

"Малоймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців. Однак для відновлення бойової могутності Росії в Україні знадобляться не тільки кадри. Росії потрібно більше боєприпасів та військової техніки, ніж вона має зараз", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше Bloomberg повідомляло про чисте збільшення чисельності збройних сил РФ минулого року приблизно на 400 тисяч людей. За даними агентства, цього року Кремль планує набрати ще 400 тисяч людей, оскільки Путін готується до тривалої війни.

Нагадаємо, що Росія і далі проводить приховану мобілізацію і там щомісяця мобілізують близько 20 тисяч осіб.

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Теги: Росія, війна, мобілізація
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