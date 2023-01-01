Захисники за добу знищили ще 560 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано,



танків – 3 610 (+1) од,



бойових броньованих машин – 6 974 (+8) од,



артилерійських систем – 2 671 (+12) од,



РСЗВ – 526 (+0) од,



засобів ППО – 278 (+1) од,



літаків – 306 (+0) од,



гелікоптерів – 291 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0) од,



крилатих ракет – 911 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од,



спеціальна техніка – 291 (+3) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники ліквідували 560 загарбників, 8 ворожих ББМ, 12 артилерійських систем та 1 танк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано,танків – 3 610 (+1) од,бойових броньованих машин – 6 974 (+8) од,артилерійських систем – 2 671 (+12) од,РСЗВ – 526 (+0) од,засобів ППО – 278 (+1) од,літаків – 306 (+0) од,гелікоптерів – 291 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од,спеціальна техніка – 291 (+3) од.Дані уточнюються.

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