Захисники за добу знищили ще 560 окупантів
Сьогодні, 09:10
За минулу добу захисники ліквідували 560 загарбників, 8 ворожих ББМ, 12 артилерійських систем та 1 танк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано,
танків – 3 610 (+1) од,
бойових броньованих машин – 6 974 (+8) од,
артилерійських систем – 2 671 (+12) од,
РСЗВ – 526 (+0) од,
засобів ППО – 278 (+1) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од,
спеціальна техніка – 291 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано,
танків – 3 610 (+1) од,
бойових броньованих машин – 6 974 (+8) од,
артилерійських систем – 2 671 (+12) од,
РСЗВ – 526 (+0) од,
засобів ППО – 278 (+1) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од,
спеціальна техніка – 291 (+3) од.
Дані уточнюються.
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