На Волині шістьом бійцям відновили втрачені у бою документи
Сьогодні, 19:22
У місті Володимир на Волині шістьом військовослужбовцям, які втратили у бою особисті документи, відновили паспорти.
Про це повідомили на сторінці Державної міграційної служби України.
Усі шестеро приїхали на Волинь у короткочасну відпустку.
Як зазначили в міграційній службі, військовослужбовці втратили документи внаслідок бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Під час відпустки їм допомогли швидко відновити документи і отримати нові ІD-картки.
"Після відновлення документів військові повертаються на бойові рубежі захищати Україну від окупантів", – додали в міграційній службі.
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Про це повідомили на сторінці Державної міграційної служби України.
Усі шестеро приїхали на Волинь у короткочасну відпустку.
Як зазначили в міграційній службі, військовослужбовці втратили документи внаслідок бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Під час відпустки їм допомогли швидко відновити документи і отримати нові ІD-картки.
"Після відновлення документів військові повертаються на бойові рубежі захищати Україну від окупантів", – додали в міграційній службі.
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