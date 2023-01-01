На Волині шістьом бійцям відновили втрачені у бою документи





Про це



Усі шестеро приїхали на Волинь у короткочасну відпустку.



Як зазначили в міграційній службі, військовослужбовці втратили документи внаслідок бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Під час відпустки їм допомогли швидко відновити документи і отримати нові ІD-картки.



"Після відновлення документів військові повертаються на бойові рубежі захищати Україну від окупантів", – додали в міграційній службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Володимир на Волині шістьом військовослужбовцям, які втратили у бою особисті документи, відновили паспорти.Про це повідомили на сторінці Державної міграційної служби України.Усі шестеро приїхали на Волинь у короткочасну відпустку.Як зазначили в міграційній службі, військовослужбовці втратили документи внаслідок бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Під час відпустки їм допомогли швидко відновити документи і отримати нові ІD-картки."Після відновлення документів військові повертаються на бойові рубежі захищати Україну від окупантів", – додали в міграційній службі.

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