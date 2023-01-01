На Волині шістьом бійцям відновили втрачені у бою документи

На Волині шістьом бійцям відновили втрачені у бою документи
У місті Володимир на Волині шістьом військовослужбовцям, які втратили у бою особисті документи, відновили паспорти.

Про це повідомили на сторінці Державної міграційної служби України.

Усі шестеро приїхали на Волинь у короткочасну відпустку.

Як зазначили в міграційній службі, військовослужбовці втратили документи внаслідок бойових дій на Бахмутському напрямку Донецької області. Під час відпустки їм допомогли швидко відновити документи і отримати нові ІD-картки.

"Після відновлення документів військові повертаються на бойові рубежі захищати Україну від окупантів", – додали в міграційній службі.
На Волині шістьом бійцям відновили втрачені у бою документи

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Теги: Міграційна служба, документи, відновили, військові
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