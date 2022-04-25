В Україні здорожчає пальне

Уже від 1 липня ПДВ на пальне відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%. В результаті очікується зростання цін на бензин на 23,7 %, на дизпаливо – на 16,2 %.Про це повідомив директор «Консалтингової групи «А-95»З 1 липня 2023 року планується повернення податків на пальне до довоєнного рівня. При тому не тільки ПДВ (з 7 до 20%), а й акцизів. На думку експерта, таке рішення є правильним.«По-перше, крайні потрібні гроші. По-друге, ціни на нафту впали. Березень 2022 – $ 140, зараз – $ 75/бар. По-третє, зниження ПДВ призвело до зловживань деяких імпортерів, які через низький податок почали виводити прибуток з крайні шляхом фіктивного завищення цін на імпортований нафтопродукт. Коли ПДВ 20 %, вигідніше лишати прибуток в країні. Відповідно, держава має шанс отримати ще й податок на прибуток. Й насамкінець. Нафтопродукти – імпортний товар. Гадаю, не сильно помилюсь, якщо скажу, що це друга стрічка у валютних витратах держави після зброї. Відтік валюти треба скорочувати. Підвищення податків та відповідно зростання цін – один із засобів скорочення споживання пального», – зазначив Сергій Куюн.Якщо орієнтуватись на поточну ситуацію та повернення до довоєнних акцизів, то ціни на пальне зростуть наступним чином:- бензин – на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л);- дизпальне – на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л);- LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).«Звідси знову видно, що повернення до старих акцизів як до якоїсь догми виглядає дивним. Бензин летить вгору, скраплений газ майже на місці. Як й раніше, вважаю необхідним адаптуватись до нових реалій та користуючись нагодою збалансувати ставки. Умовно, на 3 грн/л нижче акциз на бензин й на 3 грн/л вище на скраплений газ. Й пропорції цінові збережуться, й бюджет з наваром», – зауважив експерт.Сергій Куюн нагадує: рік тому в Україні скасували акциз та знизили ПДВ, бо ціни на нафту через війну злетіли до $ 140/бар, а ситуація в крайні була вкрай важка й невизначена. Але невдовзі цей крок був знівельований у вигляді злету цін, адже через руйнування системи постачання пального, нафтобаз та НПЗ на тлі логістичної неготовності швидко розгорнутись в бік Європи українці зіштовхнулись з дефіцитом. Зараз ринок повністю збалансований, ціна на нафту впала, час підвищувати податки.«Але. Високі податки – ризик відновлення схем по ухилянню від них... Податкова має бути готова до цієї боротьби, бо очікуваного ефекту для бюджету може й не відбутись», – наголошує фахівець.