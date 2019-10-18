Розшукали водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік. ВІДЕО

Розшукали водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік. ВІДЕО
Поліція встановила особу та місцеперебування водія автомобіля Hyundai, який 30 березня близько 20:00 збив мотоцикліста залишив авто на місці автопригоди та втік.

Про це інформує Супільне.

Утікач - 43-річний лучанин. Нині тривають заходи щодо його залучення до процесуально-слідчих дій.

В автопригоді за участю легковика та мотоцикліста постраждало двоє осіб, 18-річний водій та 16-річний пасажир.

Слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк, утікач, Писаревського
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знали та поважали усі: на Ковельщині попрощалися із загиблим на війні Героєм Сергієм Бордеану. ФОТО
Сьогодні, 18:13
У Бахмутському районі загинув воїн з Волині Олександр Ляшук
Сьогодні, 17:55
Розшукали водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
Героя Володимира Лепу з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 17:15
Українські політв'язні не отримують належної медичної допомоги в тюрмах РФ
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Повідомили деталі аварії за участю маршрутки у Луцьку Повідомили деталі аварії за участю маршрутки у Луцьку
18 жовтень, 2019, 11:19
У Луцьку на Шопена зіткнулися два легковики У Луцьку на Шопена зіткнулися два легковики
Сьогодні, 12:25
Розшукують водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік, залишивши авто Розшукують водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік, залишивши авто
Сьогодні, 10:10
У Луцьку сталася ДТП, в якій постраждав мотоцикліст і неповнолітній пасажир. ВІДЕО У Луцьку сталася ДТП, в якій постраждав мотоцикліст і неповнолітній пасажир. ВІДЕО
30 березень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Соледару загинув волинянин Володимир Харковець
Сьогодні, 18:45
 0
Знали та поважали усі: на Ковельщині попрощалися із загиблим на війні Героєм Сергієм Бордеану. ФОТО
Сьогодні, 18:13
 0
У Бахмутському районі загинув воїн з Волині Олександр Ляшук
Сьогодні, 17:55
 0
Розшукали водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
 0
Героя Володимира Лепу з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8