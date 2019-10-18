Розшукали водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік. ВІДЕО





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Утікач - 43-річний лучанин. Нині тривають заходи щодо його залучення до процесуально-слідчих дій.



В автопригоді за участю легковика та мотоцикліста постраждало двоє осіб, 18-річний водій та 16-річний пасажир.



Слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановила особу та місцеперебування водія автомобіля Hyundai, який 30 березня близько 20:00 збив мотоцикліста залишив авто на місці автопригоди та втік Про це інформує Супільне Утікач - 43-річний лучанин. Нині тривають заходи щодо його залучення до процесуально-слідчих дій.В автопригоді за участю легковика та мотоцикліста постраждало двоє осіб, 18-річний водій та 16-річний пасажир.Слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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