Українські політв'язні не отримують належної медичної допомоги в тюрмах РФ





Про це Дмитро Лубінець.



"Громадянській журналістці Ірині Данилович, яка тиждень тому оголосила сухе голодування, вкотре відмовили в медобстеженні, так і не зробивши запланованого МРТ. Упродовж кількох місяців у неї сильний головний біль та порушення слуху. Адміністрація Сімферопольського СІЗО навіть відмовляється приймати ліки, які їй намагаються передати. Про стан здоров’я Ірини нічого не відомо з 20 березня, оскільки їй відмовляють у спілкуванні з рідними та захистом", - заявив Лубінець.



Також омбудсмен зазначає, що нічого невідомо і про стан здоров’я іншого політв’язня - Олега Приходька, у якого хвороба ніг та хронічні захворювання внутрішніх органів.



У січні адміністрація колонії відмовила рідним у побаченні. Також невідоме його місце перебування під час примусового переправляння в Чувашію.



"Щобільше, за словами рідних, 64-річному Олегу Приходьку загрожує новий термін за сфабрикованим звинуваченням через відмову співпрацювати з ФСБ. Ненадання належної меддопомоги громадянам України, позбавленим свободи РФ з політичних мотивів, має системний характер. Це завдає шкоди здоров’ю, загрожує життю й може призвести до летальних наслідків", - додав Лубінець.



Він також нагадав, що на початку лютого у російських тюрмах померли двоє політв'язнів з Криму: Джеміль Гафаров та Костянтин Ширінг. Обидва мали проблеми зі здоров'ям і обом допомоги не надали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські політв’язні не отримують належної медичної допомоги у місцях несвободи тимчасово окупованого Криму та РФ.Про це повідомляє уповноважений Верховної ради з прав людини"Громадянській журналістці, яка тиждень тому оголосила сухе голодування, вкотре відмовили в медобстеженні, так і не зробивши запланованого МРТ. Упродовж кількох місяців у неї сильний головний біль та порушення слуху. Адміністрація Сімферопольського СІЗО навіть відмовляється приймати ліки, які їй намагаються передати. Про стан здоров’я Ірини нічого не відомо з 20 березня, оскільки їй відмовляють у спілкуванні з рідними та захистом", - заявив Лубінець.Також омбудсмен зазначає, що нічого невідомо і про стан здоров’я іншого політв’язня -, у якого хвороба ніг та хронічні захворювання внутрішніх органів.У січні адміністрація колонії відмовила рідним у побаченні. Також невідоме його місце перебування під час примусового переправляння в Чувашію."Щобільше, за словами рідних, 64-річному Олегу Приходьку загрожує новий термін за сфабрикованим звинуваченням через відмову співпрацювати з ФСБ. Ненадання належної меддопомоги громадянам України, позбавленим свободи РФ з політичних мотивів, має системний характер. Це завдає шкоди здоров’ю, загрожує життю й може призвести до летальних наслідків", - додав Лубінець.Він також нагадав, що на початку лютого у російських тюрмах померли двоє політв'язнів з Криму:таОбидва мали проблеми зі здоров'ям і обом допомоги не надали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію