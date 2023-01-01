У Луцьку виступили проти одностатевих партнерств

У Луцьку виступили проти одностатевих партнерств
У Луцьку вирішили направити звернення до Верховної Ради України щодо недопущення знищення національних цінностей та прийняття законопроєкту № 9103 «Про інститут реєстрованих партнерств».

Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцькради у п'ятницю, 31 березня, пише Конкурент.

У тексті звернення вважають, що родинне виховання на основі традиційних цінностей – це запорука сильної нації. Проте Міністерство освіти вже давно пропагує гендерну ідеологію, яка руйнує здоровий психосексуальний розвиток дітей, та просуває ідеї ЛГБТ-руху в українські заклади освіти. Прийняття закону про цивільні партнерства – рішучий крок до впровадження одностатевих шлюбів.

«Як свідчить світова практика, запровадження «партнерств» – це лише етап на шляху до визнання одностатевих шлюбів. Гомосексуальний порядок денний, автори законопроекту, маніпулятивно й агресивно протиставляють «pociйським скрєпам і совковому світогляду», прирівнюючи таким способом противників гомосексуалізму до проросійських елементів», – йдеться у зверненні.

Депутати вважають неприпустимим ухвалення такого закону, адже, це суперечить чинному Сімейному кодексі й призведе до агресивного нав'язування гендерної ідеології всьому суспільству. До того ж, якщо закон не приймуть, то, на думку депутатів, тоді припиниться вкрай агресивна риторика і поведінка ЛГБТ-спільноти, що брутально посягає на гармонійні взаємини межи двома статями в українському суспільстві.

Щодо цього звернення у міськраді розпочалось жваве обговорення. Депутатка Алла Доманська поцікавилася, яким саме способом законопроєкт порушує Сімейний кодекс та ставить під загрозу сімейні цінності. Ініціаторка такого звернення Алла Жупанюк зазначила, що, згідно з Сімейним кодексом, шлюб – це союз чоловіка та жінки, а законопроєкт №9103 пропонує узаконити одностатеві шлюби. За її словами, у кожному рядку цього законопроєкту ставляться під загрозу традиційні сімейні цінності.

За таке рішення проголосували 27 депутатів з 33 присутніх, тому його ухвалили. Алла Доманська намагалася внести правки до порядку направлення звернень. Вона хотіла, аби у тексті зазначили, що звернення направляють не від імені усіх депутатів, а лише від тих, хто за нього проголосував. Проте їй у цьому відмовили.


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Теги: Луцьк, ЛГБТ
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