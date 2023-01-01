Погода у Луцьку на завтра, 1 квітня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 1 квітня, весь день у Луцьку буде хмарним. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +12°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Хрисанфа і Дарії. У народі цей день називали "Дарія Брудні Ополонки". У цю пору року доводиться обходити бруд біля ополонок, шукати проходи між прогалинами. Наші пращури про цей день говорили: "На Дарію ополонки мутяться". Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди; якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +7° до +12°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Хрисанфа і Дарії. У народі цей день називали "Дарія Брудні Ополонки". У цю пору року доводиться обходити бруд біля ополонок, шукати проходи між прогалинами. Наші пращури про цей день говорили: "На Дарію ополонки мутяться". Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди; якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки.
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