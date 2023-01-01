У Луцьку створюють 3D моделі памʼяток архітектури
Сьогодні, 20:22
У Луцьку ініціювали долучення до проєкту #SaveUkrainianHeritage для здійснення лазерного 3D-сканування. Грантодавець підтримав ідею.
Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Якщо брати до уваги те, що історичні пам’ятки культури та архітектури мають значну цінність з точки зору непересічного туристичного інтересу до них, управління ініціювало долучення Луцька до проєкту #SaveUkrainianHeritage і звернулось до фонду Aliph Foundation з проханням профінансувати лазерне 3D сканування та фотограмметричну зйомку памʼяток архітектури у Луцьку.
Грантодавець підтримав ініціативу і обрав зі списку наданого управлінням, такі об’єкти:
1. Луцький замок.
2. Кафедральний собор Святої Трійці.
3. Єзуїтський колегіум (з підземеллям) з вежею Чорторийських та муром Окольного замку.
4. Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла з підземеллям.
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Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Якщо брати до уваги те, що історичні пам’ятки культури та архітектури мають значну цінність з точки зору непересічного туристичного інтересу до них, управління ініціювало долучення Луцька до проєкту #SaveUkrainianHeritage і звернулось до фонду Aliph Foundation з проханням профінансувати лазерне 3D сканування та фотограмметричну зйомку памʼяток архітектури у Луцьку.
Грантодавець підтримав ініціативу і обрав зі списку наданого управлінням, такі об’єкти:
1. Луцький замок.
2. Кафедральний собор Святої Трійці.
3. Єзуїтський колегіум (з підземеллям) з вежею Чорторийських та муром Окольного замку.
4. Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла з підземеллям.
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