У Луцьку створюють 3D моделі памʼяток архітектури





Про це



Якщо брати до уваги те, що історичні пам’ятки культури та архітектури мають значну цінність з точки зору непересічного туристичного інтересу до них, управління ініціювало долучення Луцька до проєкту #SaveUkrainianHeritage і звернулось до фонду Aliph Foundation з проханням профінансувати лазерне 3D сканування та фотограмметричну зйомку памʼяток архітектури у Луцьку.



Грантодавець підтримав ініціативу і обрав зі списку наданого управлінням, такі об’єкти:



1. Луцький замок.



2. Кафедральний собор Святої Трійці.



3. Єзуїтський колегіум (з підземеллям) з вежею Чорторийських та муром Окольного замку.



4. Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла з підземеллям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ініціювали долучення до проєкту #SaveUkrainianHeritage для здійснення лазерного 3D-сканування. Грантодавець підтримав ідею.Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.Якщо брати до уваги те, що історичні пам’ятки культури та архітектури мають значну цінність з точки зору непересічного туристичного інтересу до них, управління ініціювало долучення Луцька до проєкту #SaveUkrainianHeritage і звернулось до фонду Aliph Foundation з проханням профінансувати лазерне 3D сканування та фотограмметричну зйомку памʼяток архітектури у Луцьку.Грантодавець підтримав ініціативу і обрав зі списку наданого управлінням, такі об’єкти:1. Луцький замок.2. Кафедральний собор Святої Трійці.3. Єзуїтський колегіум (з підземеллям) з вежею Чорторийських та муром Окольного замку.4. Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла з підземеллям.

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