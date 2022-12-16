У Луцьку – ДТП: на Конякіна зіткнулись два автомобілі





Про це повідомив кореспондент



Попередньо в аварії ніхто не травмувався.



За інформацією свідків події, водій автомобіля Peugeot виїжджав із другорядної дороги на головну, по якій їхав водій Лади, внаслідок чого відбулося зіткнення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 31 березня орієнтовно о 19:15 сталася аварія на вулиці Конякіна, де не розминулися два легкові автомобілі.Про це повідомив кореспондент Суспільного Попередньо в аварії ніхто не травмувався.За інформацією свідків події, водій автомобіля Peugeot виїжджав із другорядної дороги на головну, по якій їхав водій Лади, внаслідок чого відбулося зіткнення.

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