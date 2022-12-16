У Луцьку – ДТП: на Конякіна зіткнулись два автомобілі
Сьогодні, 22:20
У Луцьку 31 березня орієнтовно о 19:15 сталася аварія на вулиці Конякіна, де не розминулися два легкові автомобілі.
Про це повідомив кореспондент Суспільного.
Попередньо в аварії ніхто не травмувався.
За інформацією свідків події, водій автомобіля Peugeot виїжджав із другорядної дороги на головну, по якій їхав водій Лади, внаслідок чого відбулося зіткнення.
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Про це повідомив кореспондент Суспільного.
Попередньо в аварії ніхто не травмувався.
За інформацією свідків події, водій автомобіля Peugeot виїжджав із другорядної дороги на головну, по якій їхав водій Лади, внаслідок чого відбулося зіткнення.
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