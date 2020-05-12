Росіяни обстріляли Авдіївку: загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся





Про це Андрій Єрмак.



"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей - поранені. Був пошкоджений приватний будинок", - йдеться в повідомленні.



У прокуратурі області повідомили, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Прокуратура також повідомила, що обстріл стався ввечері. Російський снаряд влучив у приватний будинок.



"У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її 5-місячний онук. За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько малюка, які знаходились на подвір’ї. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють правоохоронці та рятувальники", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Авдіївці від обстрілів росіян загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.Про це повідомив глава Офісу президента"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей - поранені. Був пошкоджений приватний будинок", - йдеться в повідомленні.У прокуратурі області повідомили, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).Прокуратура також повідомила, що обстріл стався ввечері. Російський снаряд влучив у приватний будинок."У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її 5-місячний онук. За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько малюка, які знаходились на подвір’ї. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють правоохоронці та рятувальники", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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