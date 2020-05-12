Росіяни обстріляли Авдіївку: загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся
Сьогодні, 22:36
В Авдіївці від обстрілів росіян загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей - поранені. Був пошкоджений приватний будинок", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі області повідомили, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокуратура також повідомила, що обстріл стався ввечері. Російський снаряд влучив у приватний будинок.
"У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її 5-місячний онук. За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько малюка, які знаходились на подвір’ї. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють правоохоронці та рятувальники", - йдеться в повідомленні прокуратури.
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Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей - поранені. Був пошкоджений приватний будинок", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі області повідомили, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокуратура також повідомила, що обстріл стався ввечері. Російський снаряд влучив у приватний будинок.
"У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її 5-місячний онук. За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько малюка, які знаходились на подвір’ї. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють правоохоронці та рятувальники", - йдеться в повідомленні прокуратури.
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