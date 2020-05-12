Росіяни обстріляли Авдіївку: загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся

Росіяни обстріляли Авдіївку: загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся
В Авдіївці від обстрілів росіян загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей - поранені. Був пошкоджений приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі області повідомили, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокуратура також повідомила, що обстріл стався ввечері. Російський снаряд влучив у приватний будинок.
Росіяни обстріляли Авдіївку: загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся

"У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її 5-місячний онук. За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько малюка, які знаходились на подвір’ї. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють правоохоронці та рятувальники", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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Теги: Авдіївка, обстріл
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