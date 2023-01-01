Волинянин обікрав магазин на 47 тисяч гривень

Волинянин обікрав магазин на 47 тисяч гривень
Учора, 30 березня, до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Ломачанка невідома особа в обідню пору проникла у приміщення магазину та здійснила крадіжку коштів на суму 47 000 гривень.

Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції.

Проведеними заходами було встановлено, що до даної крадіжки причетний раніше судимий, 35-річний житель с. Ломачанка.

На місці були вилучені сліди рук, взуття та врізний замок.

Злочинця, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.
Волинянин обікрав магазин на 47 тисяч гривень
Волинянин обікрав магазин на 47 тисяч гривень

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Теги: Волинь, магазин, грабіж
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