Волинянин обікрав магазин на 47 тисяч гривень

Учора, 30 березня, до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Ломачанка невідома особа в обідню пору проникла у приміщення магазину та здійснила крадіжку коштів на суму 47 000 гривень.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції.Проведеними заходами було встановлено, що до даної крадіжки причетний раніше судимий, 35-річний житель с. Ломачанка.На місці були вилучені сліди рук, взуття та врізний замок.Злочинця, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.