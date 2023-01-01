Волинянин обікрав магазин на 47 тисяч гривень
Сьогодні, 22:31
Учора, 30 березня, до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Ломачанка невідома особа в обідню пору проникла у приміщення магазину та здійснила крадіжку коштів на суму 47 000 гривень.
Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції.
Проведеними заходами було встановлено, що до даної крадіжки причетний раніше судимий, 35-річний житель с. Ломачанка.
На місці були вилучені сліди рук, взуття та врізний замок.
Злочинця, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.
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Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції.
Проведеними заходами було встановлено, що до даної крадіжки причетний раніше судимий, 35-річний житель с. Ломачанка.
На місці були вилучені сліди рук, взуття та врізний замок.
Злочинця, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.
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