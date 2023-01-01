ЗСУ готуються до контрнаступу: потрібні важка техніка та підготовлені резерви, – Резніков

ЗСУ готуються до контрнаступу: потрібні важка техніка та підготовлені резерви, – Резніков
Україні для контрнаступу необхідні важка техніка та підготовка резервів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завдяки постачанню західного озброєння ЗСУ мають успіхи на полі бою. Проте ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні, насамперед, важка техніка та підготовлені резерви", - заявив міністр під час зустрічі із делегацією Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки на чолі із Головою Комітету пані Дельфіною Пронк.

За словами Резнікова, Україна також зацікавлена у проведенні тренувань військових на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня.

Очільник Міноборони зазначив, що Україна очікує на майбутній Вільнюський саміт НАТО, який має засвідчити, що наша держава є не лише надійним партнером Альянсу, а й країною, яка добре вивчила російського агресора і вміє воювати проти нього.

"Головною загрозою для НАТО є росія. І лише Україна на практиці знає, як боротися з ворогом всього цивілізованого світу. Тож набуття нашою державою членства в Північноатлантичному альянсі та Євросоюзі – є одним із ключових елементів міцної системи міжнародної безпекової архітектури", - підсумував він.

Нагадаємо, що Україна готується до весняного контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.

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Теги: Росія, Україна, війна
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