Добрі новини від ВолиньPost за 31 березня

У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день, 31 березня:Міністр транспорту Норвегіїповідомив, що Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів. Загальна вартість витрат, пов'язана з їхнім транспортуванням і підготовкою, становить 10-12 мільйонів норвезьких крон.Рукодільницянародилася в Донецьку, але знайшла на Волині своє кохання і переїхала у село Нуйно, де й живе нині. Саме на Волині жінка почала більше часу присвячувати в'язанню іграшок.У колекції майстрині популярними є тваринки, ляльки, декоративні подушки, сувеніри… Та чи не найбільш бажані – іграшки з українською символікою. Особливої слави, зокрема, зажив талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій – пес Патрон. Прототип улюбленця дітей і дорослих у виконанні рукодільниці Ольги Голомис своїм зовнішнім виглядом близький до оригіналу живого шукача вибухівки. Тож не дивно, що за такий короткий період уміла майстриня отримала замовлення на виготовлення семи екземплярів плюшевого джек-рассел-тер’єра.Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.Окрім того, у списку:- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);- два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом – вже 52);- ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно - вже 160 тисяч);- 103 тисячі турнікетів.Кабінет міністрів України розширив програму безповоротних грантів на відкриття власного бізнесу. Зокрема, було збільшено суми грантів для ветеранів – максимум до 1 млн грн, а для членів їхніх сімей – 500 тис.Блогери з Луцьката Юрійстали переможцями кулінарного шоу «Він готує – вона керує».Згідно правил програми учасники мали готувати різні страви за порадами другої половинки, які переказують рецепт своїми словами через віддалений зв'язок. Викликом на кухні стала котлета по-київськи з трюфельним пюре і помаранчевою олією.Попри всі труднощі парі народних блогерів з Луцька вдалося стати кращими. Ведучавіддала перевагу саме їм та вручила сертифікат на 25 тисяч гривень.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно склали:- особового складу – близько 173 360 (+460) осіб,- танків – 3 615 (+5) од,- бойових броньованих машин – 6 977 (+3) од,- артилерійських систем – 2 675 (+4) од,- РСЗВ – 526 (+0) од,- засобів ППО – 278 (+0) од,- літаків – 306 (+0) од,- гелікоптерів – 291 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248 (+9) од,- крилатих ракет – 911 (+0) од,- кораблів/катерів – 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 521 (+3) од,- спеціальної техніки – 294 (+3) од.