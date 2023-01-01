Зеленський про ядерну зброю РФ у Білорусі: Лукашенко більше нічого не вирішує

Зеленський про ядерну зброю РФ у Білорусі: Лукашенко більше нічого не вирішує
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що намір Росії розгорнути ядерну зброю в Білорусі свідчить про невдалу зустріч російського диктатора Володимира Путіна із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на прес-конференції за підсумками Бучанського саміту щодо справедливості та відповідальності за російську агресію, в якому взяли участь представники 47 держав і організацій.

"Перше: потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила. Друге: це ще раз підкреслює про те, що треба показувати якісь політичні кроки або "перемоги" президента Росії, але він на полі бою не зміг це зробити", - заявив Зеленський.

Водночас він додав, що тепер абсолютно зрозуміло, чим закінчиться кривава війна, розпочата Росією.

"Питання у тому, що він (Путін) не жаліє наших людей і вбиває їх. Але він і не рахує своїх людей. Але це вже справи Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський вважає, що заяви про розміщення російської ядерної зброї у Білорусі свідчать про повну втрату будь-якої суб'єктності самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

"Я думаю, що він більше не вирішує, яка зброя знаходиться на його території", - сказав Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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