Окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона

Окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона
У п'ятницю, 31 березня, російські окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона. За попередньою інформацією, дістали поранення двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Херсонської ОВА.

"Під обстріл потрапили люди, які намагалися дістатися до Херсона на човні. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранено двоє людей", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що на місце події виїхали екстрені служби.

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Теги: Росія, Україна, війна
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