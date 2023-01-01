Окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона
Сьогодні, 03:44
У п'ятницю, 31 березня, російські окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона. За попередньою інформацією, дістали поранення двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Херсонської ОВА.
"Під обстріл потрапили люди, які намагалися дістатися до Херсона на човні. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранено двоє людей", - ідеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що на місце події виїхали екстрені служби.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Херсонської ОВА.
"Під обстріл потрапили люди, які намагалися дістатися до Херсона на човні. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранено двоє людей", - ідеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що на місце події виїхали екстрені служби.
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