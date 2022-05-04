На відродження Маріуполя знадобиться 20 років, – мер

На відродження Маріуполя знадобиться 20 років, – мер
Влада тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області вже розробляє плани відновлення міста після деокупації від російських військ.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що йдеться про моделі швидкого відновлення та повноцінного відродження, пише УНІАН.

"Ми не чекаємо на якісь такі рішення щодо звільнення. Ми з вересня минулого року разом із нашою регіональною командою і муніципалітетом Маріуполя займаємося тим, щоб відповісти на головне запитання – як швидко ми повертаємося до міста Маріуполя, що ми маємо зробити в перші 3 місяці, пів року, 12 і 18 місяців із погляду стабілізації ситуації – роботи комунального сектору, усіх функціональних напрямів, освіти, медицини. У нас уже є чіткі відповіді і ми їх презентували на ReBuild Ukraine у Варшаві в лютому, представили свою модель швидкого відновлення Маріуполя", — заявив Бойченко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, в цьому плані йдеться про стабілізацію ситуації, щоб безпечно, комфортно, відновити водо-, електро-, теплопостачання, транспортну складову, школи та лікарні в місті. Водночас відродження Маріуполя може тривати 20 років.

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Теги: Росія, Україна, війна, Маріуполь
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