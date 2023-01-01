За кордоном тренуються понад 11 тисяч українських захисників, – Пентагон

За кордоном тренуються понад 11 тисяч українських захисників, – Пентагон
Наразі у кількох дружніх країнах проходять навчання понад 11 тис. українських воїнів.

Про це сказав на брифінгу у Вашингтоні речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає кореспондент Укрінформу.

“Навчання українських військовослужбовців здійснюються міжнародними зусиллями у партнерстві із коаліцією держав, які зараз тренують понад 11 тис. українських військових”, - сказав Райдер.

Він уточнив, що до “тренувальної коаліції” входить 26 держав.

За словами Райдера, у Німеччині цього місяця завершують своє навчання та повертаються додому 4 тис. українських воїнів, які освоювали бронемашини “Stryker” і “Bradley”.

"Додаткова загальновійськова підготовка триває у німецьких навчальних таборах “Grafenwoehr” та “Hohenfels”, де знаходяться два моторизовані піхотні батальйони, до яких входить 1200 військовослужбовців ЗСУ”, - зазначив речник.

За його словами, з квітня минулого року українські захисники прослухали понад 40 різних навчальних програм щодо понад 20 бойових систем.

“США продовжать подібні тренування та тісно працюватимуть із союзниками й партнерами, аби український народ отримав необхідну оборонну допомогу, потрібну йому для захисту країни та відбиття російської агресії. Ми рішуче налаштовані підтримувати України стільки, скільки знадобиться”, - підсумував генерал.

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Теги: Росія, Україна, війна
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