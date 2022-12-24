Лукашенко запропонував свій формат «перемир'я» між РФ та Україною

Олександр Лукашенко закликав до «негайного перемир'я» між Росією та Україною та запропонував свій формат.



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Лукашенко вважає, що бойові дії мають бути зупинені без права переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки.

«Оголосити перемир'я без права переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки. Якщо Захід знову використовує цей час для обману, то Росія буде зобов'язана задіяти всю міць ВПК та армії – і збіднений уран, і збагачений уран», – сказав президент, виступаючи з посланням Національним зборам.



У ході виступу Лукашенко поділився «інсайдерською інформацією» про те, що люди по обидві лінії фронту в Україні вже нібито починають домовлятися – про що саме, він не уточнив.



Він висловив свою думку щодо майбутнього контрнаступу України, сказавши, що це «надзвичайно небезпечно і є найгіршим, що може бути в цих умовах».



Лукашенко також знову заявив, що «розраховувати на перемогу з державою, яка має ядерну зброю, – безумство».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський диктаторзакликав до «негайного перемир'я» між Росією та Україною та запропонував свій формат.Про це повідомляє Слово і Діло з посиланням на Белту.Лукашенко вважає, що бойові дії мають бути зупинені без права переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки.«Оголосити перемир'я без права переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки. Якщо Захід знову використовує цей час для обману, то Росія буде зобов'язана задіяти всю міць ВПК та армії – і збіднений уран, і збагачений уран», – сказав президент, виступаючи з посланням Національним зборам.У ході виступу Лукашенко поділився «інсайдерською інформацією» про те, що люди по обидві лінії фронту в Україні вже нібито починають домовлятися – про що саме, він не уточнив.Він висловив свою думку щодо майбутнього контрнаступу України, сказавши, що це «надзвичайно небезпечно і є найгіршим, що може бути в цих умовах».Лукашенко також знову заявив, що «розраховувати на перемогу з державою, яка має ядерну зброю, – безумство».

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