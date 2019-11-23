У Луцьку на Шопена зіткнулися два легковики
Сьогодні, 12:25
Сьогодні вранці, 31 березня, поліцейським надійшов виклик про ДТП за участі двох легковиків на вулиці Шопена.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши за адресою інспектори з’ясували, що керманич автомобіля Suzuki не дотримався безпечної швидкості та безпечної дистанції, аби мати змогу вчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки. В результаті чого здійснив зіткнення з автівкою марки Renault.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На порушника патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши за адресою інспектори з’ясували, що керманич автомобіля Suzuki не дотримався безпечної швидкості та безпечної дистанції, аби мати змогу вчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки. В результаті чого здійснив зіткнення з автівкою марки Renault.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На порушника патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження) КУпАП.
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