У Луцьку на Шопена зіткнулися два легковики

Сьогодні вранці, 31 березня, поліцейським надійшов виклик про ДТП за участі двох легковиків на вулиці Шопена.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши за адресою інспектори з’ясували, що керманич автомобіля Suzuki не дотримався безпечної швидкості та безпечної дистанції, аби мати змогу вчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки. В результаті чого здійснив зіткнення з автівкою марки Renault.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На порушника патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження) КУпАП.