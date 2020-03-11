Волинський журналіст прийняв постриг. ФОТО

Михаїлом було звершено чин рясофорного постригу над послушником, волинським журналістом Костянтином Олексюком.



Про це Никодим на своїй сторінці у фейсбуці.



"29 березня в Свято-Троїцькому кафедральному соборі м. Луцька митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом було звершено чин рясофорного постригу над послушником Братського монастиря Костянтином Олексюком. Новопострижений брат отримав ім'я Нестор, на честь преподобного Нестора Літописця, Печерського чудотворця", - йдеться в повідомленні.



Довідково: постриг у чернечий чин здійснюється в два прийоми: спочатку постригають у рясофор (від грецького – «носити рясу»), після – в малу схиму. Саме постриг в малу схиму і називається, власне, чернецтвом, а постриг в рясофор – іночеством. Таким чином, постриг у рясофор – це тільки підготовка, яка призначена для випробування і зміцнення волі бажаючого стати ченцем.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 березня в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька митрополитомбуло звершено чин рясофорного постригу над послушником, волинським журналістомПро це повідомив ігуменна своїй сторінці у фейсбуці."29 березня в Свято-Троїцькому кафедральному соборі м. Луцька митрополитом Луцьким і Волинськимбуло звершено чин рясофорного постригу над послушником Братського монастиря Костянтином Олексюком. Новопострижений брат отримав ім'я, на честь преподобного Нестора Літописця, Печерського чудотворця", - йдеться в повідомленні.постриг у чернечий чин здійснюється в два прийоми: спочатку постригають у рясофор (від грецького – «носити рясу»), після – в малу схиму. Саме постриг в малу схиму і називається, власне, чернецтвом, а постриг в рясофор – іночеством. Таким чином, постриг у рясофор – це тільки підготовка, яка призначена для випробування і зміцнення волі бажаючого стати ченцем.

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