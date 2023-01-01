Чому важливо подавати показники лічильника вчасно

Чому важливо подавати показники лічильника вчасно
Показники газового лічильника необхідно подавати з 1 до 5 числа кожного місяця. Тобто на початку квітня споживачі подають показники за березень, на основі цих даних у подальшому і нараховують суми в платіжках.

Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».

Показання свого лічильника споживачі газу мають передавати оператору газорозподільчих мереж, на Волині – це АТ «Волиньгаз», що працює під брендом «Регіональної газової компанії».

Іноді споживачі дивуються і не погоджуються з об’ємом газу, який бачать у платіжках. Так трапляється, коли людина забуває вчасно подати показник лічильника. У такому випадку оператор ГРМ автоматично розраховує обсяг газу за передбаченою законодавством формулою, постачальник рахує суму, а споживач не розуміє, що відбувається.

Уникнути такої ситуації дуже просто: треба щомісяця самостійно і вчасно подавати показник лічильника. Саме за даними приладів обліку обчислюється місячний обсяг газу, що є основою для нарахування. Якщо все робити чітко і вчасно, то і сюрпризів у платіжках не виникатиме.

Тож до вашої уваги сім способів, як швидко передати показання лічильника газу:

1. Особистий кабінет на сайті 104.ua – https://account.104.ua/ua/login

2. Мобільний додаток 104.ua :

– для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client

– для iPhone https://apps.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182

3. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua

4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot

5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.

6. За номером телефону контакт-центру – (03326) 280-104, (067) 33 39 104.

7. SMS на короткий номер 7104.

Оплатити за розподіл газу необхідно до 20 липня. Своєчасна оплата послуги доставки газу споживачами гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані в цей складний для нас усіх час.

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Теги: Волиньгаз
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