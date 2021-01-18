Сім років – за смертельну бійку: стрийський суд виніс вирок волинянину





Про завершення розгляду справи в суді повідомила Львівська обласна прокуратура, пише



За матеріалами справи, подія сталася у травні 2021 року близько 1:00 ночі у внутрішньому дворі магазину-кафе «Кнайпа» на вул. Нижанківського у Стрию. На той час 30-річний житель Волині підробляв майстром на штукатурці багатоповерхівок у Стрию. Після роботи він з товаришами пішов у нічний магазин, де в дворі магазину зустріли компанію незнайомих чоловіків, які випивали алкогольні напої.



Там між чоловіками з різних компаній зав’язалася розмова, під час якої вони вирішили влаштувати «боротьбу на руку», щоб з’ясувати, хто сильніший. Коли ж волинянин переміг 33-річного місцевого мешканця, між ними виникла словесна суперечка, яка переросла в шарпанину та взаємні образи.



Волинянин завдав удар в голову своєму опоненту, власлідок чого той впав та вдарився потилицею об бетонне покриття. За висновком судово-медичної експертизи, постраждалий отримав тяжку травму голови – перелом основи та склепіння черепа, набряк головного мозку та інші травми. Його госпіталізували до львівської лікарні швидкої допомоги, де через вісім днів він помер.



У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково. Він також пояснив, що є учасником бойових дій та не стримав своїх емоцій після того, як потерпілий почав заперечувати його участь у війні та ще й ображати його за це. Обвинувачений вибачився перед рідними загиблого та попросив його суворо не карати.



У результаті суд визнав волинянина винним у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Також він має сплатити моральну шкоду у розмірі 200 тис. грн родичам загиблого стриянина та 76 тис. грн за проведення експертизи.



Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в апеляції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стрийський міськрайонний суд Львівської області 21 березня виніс вирок 30-річному мешканцю Волині, який під час конфлікту в кафе у Стрию проломив череп відвідувачу, після чого той помер. Нападник отримав сім років тюрми.Про завершення розгляду справи в суді повідомила Львівська обласна прокуратура, пише Захід.нет За матеріалами справи, подія сталася у травні 2021 року близько 1:00 ночі у внутрішньому дворі магазину-кафе «Кнайпа» на вул. Нижанківського у Стрию. На той час 30-річний житель Волині підробляв майстром на штукатурці багатоповерхівок у Стрию. Після роботи він з товаришами пішов у нічний магазин, де в дворі магазину зустріли компанію незнайомих чоловіків, які випивали алкогольні напої.Там між чоловіками з різних компаній зав’язалася розмова, під час якої вони вирішили влаштувати «боротьбу на руку», щоб з’ясувати, хто сильніший. Коли ж волинянин переміг 33-річного місцевого мешканця, між ними виникла словесна суперечка, яка переросла в шарпанину та взаємні образи.Волинянин завдав удар в голову своєму опоненту, власлідок чого той впав та вдарився потилицею об бетонне покриття. За висновком судово-медичної експертизи, постраждалий отримав тяжку травму голови – перелом основи та склепіння черепа, набряк головного мозку та інші травми. Його госпіталізували до львівської лікарні швидкої допомоги, де через вісім днів він помер.У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково. Він також пояснив, що є учасником бойових дій та не стримав своїх емоцій після того, як потерпілий почав заперечувати його участь у війні та ще й ображати його за це. Обвинувачений вибачився перед рідними загиблого та попросив його суворо не карати.У результаті суд визнав волинянина винним у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Також він має сплатити моральну шкоду у розмірі 200 тис. грн родичам загиблого стриянина та 76 тис. грн за проведення експертизи.Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в апеляції.

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