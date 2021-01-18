Сім років – за смертельну бійку: стрийський суд виніс вирок волинянину

Сім років – за смертельну бійку: стрийський суд виніс вирок волинянину
Стрийський міськрайонний суд Львівської області 21 березня виніс вирок 30-річному мешканцю Волині, який під час конфлікту в кафе у Стрию проломив череп відвідувачу, після чого той помер. Нападник отримав сім років тюрми.

Про завершення розгляду справи в суді повідомила Львівська обласна прокуратура, пише Захід.нет.

За матеріалами справи, подія сталася у травні 2021 року близько 1:00 ночі у внутрішньому дворі магазину-кафе «Кнайпа» на вул. Нижанківського у Стрию. На той час 30-річний житель Волині підробляв майстром на штукатурці багатоповерхівок у Стрию. Після роботи він з товаришами пішов у нічний магазин, де в дворі магазину зустріли компанію незнайомих чоловіків, які випивали алкогольні напої.

Там між чоловіками з різних компаній зав’язалася розмова, під час якої вони вирішили влаштувати «боротьбу на руку», щоб з’ясувати, хто сильніший. Коли ж волинянин переміг 33-річного місцевого мешканця, між ними виникла словесна суперечка, яка переросла в шарпанину та взаємні образи.

Волинянин завдав удар в голову своєму опоненту, власлідок чого той впав та вдарився потилицею об бетонне покриття. За висновком судово-медичної експертизи, постраждалий отримав тяжку травму голови – перелом основи та склепіння черепа, набряк головного мозку та інші травми. Його госпіталізували до львівської лікарні швидкої допомоги, де через вісім днів він помер.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково. Він також пояснив, що є учасником бойових дій та не стримав своїх емоцій після того, як потерпілий почав заперечувати його участь у війні та ще й ображати його за це. Обвинувачений вибачився перед рідними загиблого та попросив його суворо не карати.

У результаті суд визнав волинянина винним у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Також він має сплатити моральну шкоду у розмірі 200 тис. грн родичам загиблого стриянина та 76 тис. грн за проведення експертизи.

Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в апеляції.

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Теги: Суд, вирок, смерть
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