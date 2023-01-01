ЗСУ знищили понад 173 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили понад 173 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 173 990 осіб, 3616 танків та сотень одиниць військової техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:

· особового складу ‒ близько 173 990 (+630) осіб;
· танків ‒ 3616 (+1) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од;
· артилерійських систем – 2683 (+8) од;
· РСЗВ – 527 (+1) од;
· засобів ППО ‒ 279 (+1) од;
· літаків – 306 (+0) од;
· гелікоптерів – 291 (+0) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0);
· крилатих ракет ‒ 911 (+0);
· кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од;
· спеціальної техніки ‒ 296 (+2).

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Теги: Генштаб, оперативна обстановка
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