ЗСУ знищили понад 173 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:



· особового складу ‒ близько 173 990 (+630) осіб;

· танків ‒ 3616 (+1) од;

· бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од;

· артилерійських систем – 2683 (+8) од;

· РСЗВ – 527 (+1) од;

· засобів ППО ‒ 279 (+1) од;

· літаків – 306 (+0) од;

· гелікоптерів – 291 (+0) од;

· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0);

· крилатих ракет ‒ 911 (+0);

· кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од;

· автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од;

· спеціальної техніки ‒ 296 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 173 990 осіб, 3616 танків та сотень одиниць військової техніки.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.· особового складу ‒ близько 173 990 (+630) осіб;· танків ‒ 3616 (+1) од;· бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од;· артилерійських систем – 2683 (+8) од;· РСЗВ – 527 (+1) од;· засобів ППО ‒ 279 (+1) од;· літаків – 306 (+0) од;· гелікоптерів – 291 (+0) од;· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0);· крилатих ракет ‒ 911 (+0);· кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од;· автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од;· спеціальної техніки ‒ 296 (+2).

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