Три райони Луцька – без тепла та гарячої води

Три райони Луцька – без тепла та гарячої води
Через витік на мережі та відповідне падіння тиску тимчасово зупинено роботу котельні на вулиці Карбишева в Луцьку.

Про це повідомило «Луцьктепло».

Нині служби підприємства проводять роботи з пошуку місця витоку.

Про терміни ліквідації аварійної ситуації та відновлення послуг з постачання теплової енергії та гарячої води для мешканців 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів міста буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьктепло, немає води, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу, – ЗМІ
Сьогодні, 11:10
Три райони Луцька – без тепла та гарячої води
Сьогодні, 10:38
Курс валют у Луцьку 1 квітня
Сьогодні, 10:00
Сили оборони відбили за минулу добу 6 ворожих «Шахедів». ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
«Водії лишали машини і йшли пішки»: коли завершать ремонт дороги на вулиці Сірої Дивізії у Луцьку. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
Схожі новини
У Луцьку частина будинків лишилися без опалення через аварію У Луцьку частина будинків лишилися без опалення через аварію
19 січень, 21:35
У Луцьку частина будинків – без гарячої води та тепла У Луцьку частина будинків – без гарячої води та тепла
02 січень, 18:15
Чотири квартали Луцька залишилися без гарячої води Чотири квартали Луцька залишилися без гарячої води
05 жовтень, 2022, 11:04
39 будинків, школа і медзаклади у Луцьку залишаться без гарячої води на кілька днів 39 будинків, школа і медзаклади у Луцьку залишаться без гарячої води на кілька днів
03 жовтень, 2022, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найкраще спортивне харчування та добавки для нарощування м'язової маси та сили*
31 березень, 20:40
 1
СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу, – ЗМІ
Сьогодні, 11:10
 0
Три райони Луцька – без тепла та гарячої води
Сьогодні, 10:38
 0
Курс валют у Луцьку 1 квітня
Сьогодні, 10:00
 0
Сили оборони відбили за минулу добу 6 ворожих «Шахедів». ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8