Три райони Луцька – без тепла та гарячої води
Сьогодні, 10:38
Через витік на мережі та відповідне падіння тиску тимчасово зупинено роботу котельні на вулиці Карбишева в Луцьку.
Про це повідомило «Луцьктепло».
Нині служби підприємства проводять роботи з пошуку місця витоку.
Про терміни ліквідації аварійної ситуації та відновлення послуг з постачання теплової енергії та гарячої води для мешканців 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів міста буде повідомлено додатково.
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Про це повідомило «Луцьктепло».
Нині служби підприємства проводять роботи з пошуку місця витоку.
Про терміни ліквідації аварійної ситуації та відновлення послуг з постачання теплової енергії та гарячої води для мешканців 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів міста буде повідомлено додатково.
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