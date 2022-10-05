Три райони Луцька – без тепла та гарячої води





Про це повідомило



Нині служби підприємства проводять роботи з пошуку місця витоку.



Про терміни ліквідації аварійної ситуації та відновлення послуг з постачання теплової енергії та гарячої води для мешканців 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів міста буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через витік на мережі та відповідне падіння тиску тимчасово зупинено роботу котельні на вулиці Карбишева в Луцьку.Про це повідомило «Луцьктепло» Нині служби підприємства проводять роботи з пошуку місця витоку.Про терміни ліквідації аварійної ситуації та відновлення послуг з постачання теплової енергії та гарячої води для мешканців 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів міста буде повідомлено додатково.

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