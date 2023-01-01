Не поїду, поки не похороню всіх, – Паша «Мерседес» вибухнув прокльонами та погрозами владі. ВІДЕО





Про це пише



У своєму відеозвернені він "гарантував", що Бог не простить лідеру держави вигнання УПЦ з Лаври. Мовляв, "сльози виселених священнослужителів, "не впадуть у землю – вони впадуть йому на голову".



"Кажу вам пане президент і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині. Горе вам, бійтеся", – каже митрополит у зверненні.



Паша "Мерседес" і далі стоїть на своєму і каже, що братія не покине територію Лаври. Втім, додає, що це допоки не отримає документи із суду.



Митрополит звернувся до ООН за "правдою", але тут же додав, що її не буде, бо вона "розіп'ята на хресті".



"Кажу, пане президенте вам, кажу вашому Кабінету міністрів – "горе вам"", – знову повторив митрополит.



Колишній намісник Лаври прокоментував інформацію про те, що його помітили у міграційному центрі за оформленням закордонного паспорта.



"Введіть сьогодні в інтернет: що я сьогодні їду. Покидаю свою країну. Швидко оформив паспорт і втік із цього приміщення. Начебто це я оформлював документи, начебто я щось робив. Вони скрізь розповідають, що я поїду. Ні! Я не поїду до останнього із вас, поки не похороню всіх", – вибухнув погрозами митрополит Павло.



Павло додав, що не боїться наслідків, які будуть після його звернення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній очільник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь не приймає факт виселення ПЦУ зі святині. Паша "Мерседес" вибухнув погрозами та прокльонами українській владі.Про це пише 24 канал. У своєму відеозвернені він "гарантував", що Бог не простить лідеру держави вигнання УПЦ з Лаври. Мовляв, "сльози виселених священнослужителів, "не впадуть у землю – вони впадуть йому на голову"."Кажу вам пане президент і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині. Горе вам, бійтеся", – каже митрополит у зверненні.Паша "Мерседес" і далі стоїть на своєму і каже, що братія не покине територію Лаври. Втім, додає, що це допоки не отримає документи із суду.Митрополит звернувся до ООН за "правдою", але тут же додав, що її не буде, бо вона "розіп'ята на хресті"."Кажу, пане президенте вам, кажу вашому Кабінету міністрів – "горе вам"", – знову повторив митрополит.Колишній намісник Лаври прокоментував інформацію про те, що його помітили у міграційному центрі за оформленням закордонного паспорта."Введіть сьогодні в інтернет: що я сьогодні їду. Покидаю свою країну. Швидко оформив паспорт і втік із цього приміщення. Начебто це я оформлював документи, начебто я щось робив. Вони скрізь розповідають, що я поїду. Ні! Я не поїду до останнього із вас, поки не похороню всіх", – вибухнув погрозами митрополит Павло.Павло додав, що не боїться наслідків, які будуть після його звернення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію