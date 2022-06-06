Зеленський анонсував активніші дії України на передовій. ВІДЕО

Зеленський анонсував активніші дії України на передовій. ВІДЕО
Україна вже найближчими місяцями може розпочати активніші дії у війні з Росією.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни: постійно додаємо сили нашій державі, міцності – нашим Силам оборони та безпеки, впевненості – нашому руху, руху до перемоги.

Уже найближчими місяцями можемо бути активнішими на передовій і зробимо все, щоб підтримка наших кроків у світі була максимально дієвою", - наголосив глава держави.


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Теги: Зеленський, передова, військові, наступ
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