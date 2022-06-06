Зеленський анонсував активніші дії України на передовій. ВІДЕО





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"Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни: постійно додаємо сили нашій державі, міцності – нашим Силам оборони та безпеки, впевненості – нашому руху, руху до перемоги.



Уже найближчими місяцями можемо бути активнішими на передовій і зробимо все, щоб підтримка наших кроків у світі була максимально дієвою", - наголосив глава держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вже найближчими місяцями може розпочати активніші дії у війні з Росією.Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський."Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни: постійно додаємо сили нашій державі, міцності – нашим Силам оборони та безпеки, впевненості – нашому руху, руху до перемоги.Уже найближчими місяцями можемо бути активнішими на передовій і зробимо все, щоб підтримка наших кроків у світі була максимально дієвою", - наголосив глава держави.

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