Зеленський відвідав Запорізьку область

Зеленський відвідав Запорізьку область
Президент Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Пишаюся всіма нашими захисниками й захисницями! Всіма, хто знищує окупантів, рятує життя українців і наближає нашу головну мету – перемогу в цій війні за свободу й незалежність для всієї України. Для мене було честю зустрітися з воїнами під час поїздки в Запорізьку область та отримати Шеврони Героїв”, - йдеться у зверненні.

Президент відзначив 46-ту окрему аеромобільну бригаду, яка потужно знищувала ворога на Херсонському й Бахмутському напрямках, а зараз результативно воює на Оріхівському.

Також на Оріхівському напрямку потужно бʼються воїни 117-ї окремої механізованої бригади.

Крім того, штурмовий батальйон «Скала» брав участь у звільненні міста Ізюма. Після деокупації Харківщини воїни батальйону продовжили знищувати окупантів на Бахмутському напрямку.
Зеленський відвідав Запорізьку область

Президент окремо відзначив медиків Запорізького військового госпіталю, які щодня рятують наших воїнів.

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Теги: Зеленський, воїни, Запоріжжя
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