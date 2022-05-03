Зеленський відвідав Запорізьку область

Президентвідвідав Запорізьку область.Про це повідомляє пресслужба президента.“Пишаюся всіма нашими захисниками й захисницями! Всіма, хто знищує окупантів, рятує життя українців і наближає нашу головну мету – перемогу в цій війні за свободу й незалежність для всієї України. Для мене було честю зустрітися з воїнами під час поїздки в Запорізьку область та отримати Шеврони Героїв”, - йдеться у зверненні.Президент відзначив 46-ту окрему аеромобільну бригаду, яка потужно знищувала ворога на Херсонському й Бахмутському напрямках, а зараз результативно воює на Оріхівському.Також на Оріхівському напрямку потужно бʼються воїни 117-ї окремої механізованої бригади.Крім того, штурмовий батальйон «Скала» брав участь у звільненні міста Ізюма. Після деокупації Харківщини воїни батальйону продовжили знищувати окупантів на Бахмутському напрямку.Президент окремо відзначив медиків Запорізького військового госпіталю, які щодня рятують наших воїнів.