Загорілася маршрутка: у Луцьку патрульні допомогли водієві загасити пожежу. ВІДЕО
Сьогодні, 16:47
У Луцьку патрульні допомогли шоферу загасити пожежу, яка виникла в його маршрутці.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це трапилося учора, 17 серпня, близько 21-ї години. Екіпаж Дмитра Дуди та Євгена Мельника патрулював Київським майданом. Раптом інспектори помітили, що в одному з міських автобусів виникло загоряння. Патрульні, взявши вогнегасник зі службового авто, кинулися на допомогу водію маршрутки.
Спільними зусиллями їм вдалося ліквідувати джерело вогню. На місце події поліцейські викликали рятувальників, аби ті ще раз оглянули транспортний засіб. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, пасажири швидко евакуювалися з маршрутки.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це трапилося учора, 17 серпня, близько 21-ї години. Екіпаж Дмитра Дуди та Євгена Мельника патрулював Київським майданом. Раптом інспектори помітили, що в одному з міських автобусів виникло загоряння. Патрульні, взявши вогнегасник зі службового авто, кинулися на допомогу водію маршрутки.
Спільними зусиллями їм вдалося ліквідувати джерело вогню. На місце події поліцейські викликали рятувальників, аби ті ще раз оглянули транспортний засіб. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, пасажири швидко евакуювалися з маршрутки.
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