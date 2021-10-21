Загорілася маршрутка: у Луцьку патрульні допомогли водієві загасити пожежу. ВІДЕО

Загорілася маршрутка: у Луцьку патрульні допомогли водієві загасити пожежу. ВІДЕО
У Луцьку патрульні допомогли шоферу загасити пожежу, яка виникла в його маршрутці.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це трапилося учора, 17 серпня, близько 21-ї години. Екіпаж Дмитра Дуди та Євгена Мельника патрулював Київським майданом. Раптом інспектори помітили, що в одному з міських автобусів виникло загоряння. Патрульні, взявши вогнегасник зі службового авто, кинулися на допомогу водію маршрутки.

Спільними зусиллями їм вдалося ліквідувати джерело вогню. На місце події поліцейські викликали рятувальників, аби ті ще раз оглянули транспортний засіб. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, пасажири швидко евакуювалися з маршрутки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, маршрутка, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поїхав по гриби і впав на ніж: у Луцьку патрульні надали допомогу пораненому чоловіку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:46
У Луцьку зник безвісти 18-річний хлопець
Сьогодні, 17:07
Загорілася маршрутка: у Луцьку патрульні допомогли водієві загасити пожежу. ВІДЕО
Сьогодні, 16:47
5 500 доларів – за виїзд за кордон: у Луцьку затримали злочинну групу, яка переправляла ухилянтів. ФОТО
Сьогодні, 16:40
На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Степанкевич
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
У Луцьку горіла маршрутка: людей евакуювали. ВІДЕО У Луцьку горіла маршрутка: людей евакуювали. ВІДЕО
21 жовтень, 2021, 09:34
У Луцьку на Київському майдані загорілася маршрутка У Луцьку на Київському майдані загорілася маршрутка
17 серпень, 22:17
У Луцьку на вулиці Героїв-добровольців – пожежа У Луцьку на вулиці Героїв-добровольців – пожежа
12 серпень, 17:21
У Луцьку позашляховик в'їхав у маршрутку. ФОТО У Луцьку позашляховик в'їхав у маршрутку. ФОТО
04 серпень, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поїхав по гриби і впав на ніж: у Луцьку патрульні надали допомогу пораненому чоловіку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:46
 0
У Луцьку зник безвісти 18-річний хлопець
Сьогодні, 17:07
 0
Загорілася маршрутка: у Луцьку патрульні допомогли водієві загасити пожежу. ВІДЕО
Сьогодні, 16:47
 0
5 500 доларів – за виїзд за кордон: у Луцьку затримали злочинну групу, яка переправляла ухилянтів. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Степанкевич
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8