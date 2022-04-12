Поїхав по гриби і впав на ніж: у Луцьку патрульні надали допомогу пораненому чоловіку. ВІДЕО

Поїхав по гриби і впав на ніж: у Луцьку патрульні надали допомогу пораненому чоловіку. ВІДЕО
"На автозаправці чоловік стікає кров’ю", — такий виклик сьогодні вранці отримали луцькі патрульні Олена Дзеблюк та Іван Савицький.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори негайно вирушили за вказаною адресою — на вулицю Ківерцівську. Прибувши на місце, вони побачили громадян, що скупчилися навколо чоловіка, який лежав на землі. В останнього на грудях виднілася чимала рана, з якої невпинно пульсувала кров.

Поліцейські затиснули травмоване місце та контролювали стан потерпілого до приїзду швидкої допомоги.

Також вони підтримували з громадянином розмову, аби той не знепритомнів. Чоловік розповів патрульним, що зранку поїхав в ліс по гриби, випадково спіткнувся та впав на свій ніж. Оскільки в лісі не було зв’язку, викликати медиків він не міг, тому сів у своє авто та самотужки дістався до міста.

Згодом на місце прибули медики, вони надали травмованому допомогу та госпіталізували його. Інспектори супроводили карету швидкої до лікувального закладу, де чоловіка поклали в реанімаційне відділення.


Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, патрульні, ніж, чоловік, поранення
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