Поїхав по гриби і впав на ніж: у Луцьку патрульні надали допомогу пораненому чоловіку. ВІДЕО

"На автозаправці чоловік стікає кров’ю", — такий виклик сьогодні вранці отримали луцькі патрульнітаПро це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Інспектори негайно вирушили за вказаною адресою — на вулицю Ківерцівську. Прибувши на місце, вони побачили громадян, що скупчилися навколо чоловіка, який лежав на землі. В останнього на грудях виднілася чимала рана, з якої невпинно пульсувала кров.Поліцейські затиснули травмоване місце та контролювали стан потерпілого до приїзду швидкої допомоги.Також вони підтримували з громадянином розмову, аби той не знепритомнів. Чоловік розповів патрульним, що зранку поїхав в ліс по гриби, випадково спіткнувся та впав на свій ніж. Оскільки в лісі не було зв’язку, викликати медиків він не міг, тому сів у своє авто та самотужки дістався до міста.Згодом на місце прибули медики, вони надали травмованому допомогу та госпіталізували його. Інспектори супроводили карету швидкої до лікувального закладу, де чоловіка поклали в реанімаційне відділення.