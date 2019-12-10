На Запоріжжі загинув воїн з Волині Євген Шуляк

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовий із села Ужова Копачівської громади Шуляк Євген Васильович,17 квітня 1995 року народження.Про це йдеться на сторінці громади.Чоловік отримав поранення несумісні з життям 14 серпня 2023, в результаті мінометного обстрілу з боку противника на Запорізькому напрямку, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме з 18 по 20 включно.Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні Прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.Інформацію про чин похорону загиблого Євгена Шуляка буде повідомлено згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині й близьким загиблого героя.