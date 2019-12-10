На Запоріжжі загинув воїн з Волині Євген Шуляк
Сьогодні, 21:35
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовий із села Ужова Копачівської громади Шуляк Євген Васильович,17 квітня 1995 року народження.
Про це йдеться на сторінці громади.
Чоловік отримав поранення несумісні з життям 14 серпня 2023, в результаті мінометного обстрілу з боку противника на Запорізькому напрямку, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.
Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме з 18 по 20 включно.
Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні Прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
Інформацію про чин похорону загиблого Євгена Шуляка буде повідомлено згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині й близьким загиблого героя.
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Про це йдеться на сторінці громади.
Чоловік отримав поранення несумісні з життям 14 серпня 2023, в результаті мінометного обстрілу з боку противника на Запорізькому напрямку, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.
Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме з 18 по 20 включно.
Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні Прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
Інформацію про чин похорону загиблого Євгена Шуляка буде повідомлено згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині й близьким загиблого героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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