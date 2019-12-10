На Запоріжжі загинув воїн з Волині Євген Шуляк

На Запоріжжі загинув воїн з Волині Євген Шуляк
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовий із села Ужова Копачівської громади Шуляк Євген Васильович,17 квітня 1995 року народження.

Про це йдеться на сторінці громади.

Чоловік отримав поранення несумісні з життям 14 серпня 2023, в результаті мінометного обстрілу з боку противника на Запорізькому напрямку, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.
Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме з 18 по 20 включно.

Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні Прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Інформацію про чин похорону загиблого Євгена Шуляка буде повідомлено згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині й близьким загиблого героя.

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Теги: Волинь, загибель, смерть
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