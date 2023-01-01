Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня
18 серпень, 23:23
У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві! Традиційно нагадаємо про втрати рашистів, допомогу від друзів-партнерів та інші добрі новини.
Сьогодні, 18 серпня, ми писали про таке:
Легендарна бригада «Азов» відновилася і вже виконує бойові завдання, – НГУ
Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва.
Бійці "Азову" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці.
Так, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометних розрахунок та інженерну машину окупантів БАТ-2. Уршалович зазначив, що обидві цілі були уражені прямим влучанням, що вкотре підтверджує високий рівень цього підрозділу.
Морозиво, лід і тінь: як у Луцькому зоопарку допомагають тваринам у спеку
У Луцькому зоопарку нині живуть орієнтовно дві тисячі тварин, птахів та рептилій. Частина з видів у спеку потребує особливого догляду.
Щоб допомогти деяким тваринам доглядальники годують їх фруктовим морозивом. Зі слів завідувачки відділу приматів Тетяни Пономарьової, його працівники зоопарку готують самі.
"Заморожені фрукти і овочі віддамо єнотам у миску з водою, вони будуть їх полоскати і смакувати. Тут у нас гарбуз, кавунчик і яблучка", — говорить завідувачка. Такі ж ласощі отримують також мавпи.
Будівельники з Волині полагодили 14 дахів у Благодатівці на Херсонщині
У селі Благодатівка, що на Херсонщині, триває відбудова помешкань, які постраждали від російського вторгнення. Бригади фахівців з Волині зводять каркаси, лагодять зруйновані російськими обстрілами дахи.
На чемпіонат світу з легкої атлетики-2023 поїдуть п'ятеро спортсменів з Волині
П'ятеро спортсменів з Волинської області потрапили до складу збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики-2023.
Головним стартом літньої частини сезону у легкій атлетиці стане чемпіонат світу. Цьогоріч світова першість пройде у Будапешті, де Україна боротиметься за нагороди у 18 легкоатлетичних видах.
Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 256 510 російських військових, зокрема 460 — лише за вчора, 17 серпня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни вони втратили в Україні таке:
• танки — 4332 (+3 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8410 (+12);
• артилерійські системи — 5193 (+24);
• реактивні системи залпового вогню — 714;
• засоби протиповітряної оборони — 486;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316 (+2);
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4276 (+4);
• крилаті ракети — 1406;
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка й автоцистерни — 7658 (+17);
• спеціальна техніка — 783 (+10).
F-16 для України: Данія та Нідерланди офіційно підтвердили дозвіл на відправлення літаків
Міністри закордонних справ Данії та Нідерландів офіційно підтвердили дозвіл Сполучених Штатів Америки на відправлення винищувачів F-16 в Україну.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 18 серпня, ми писали про таке:
Легендарна бригада «Азов» відновилася і вже виконує бойові завдання, – НГУ
Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва.
Бійці "Азову" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці.
Так, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометних розрахунок та інженерну машину окупантів БАТ-2. Уршалович зазначив, що обидві цілі були уражені прямим влучанням, що вкотре підтверджує високий рівень цього підрозділу.
Морозиво, лід і тінь: як у Луцькому зоопарку допомагають тваринам у спеку
У Луцькому зоопарку нині живуть орієнтовно дві тисячі тварин, птахів та рептилій. Частина з видів у спеку потребує особливого догляду.
Щоб допомогти деяким тваринам доглядальники годують їх фруктовим морозивом. Зі слів завідувачки відділу приматів Тетяни Пономарьової, його працівники зоопарку готують самі.
"Заморожені фрукти і овочі віддамо єнотам у миску з водою, вони будуть їх полоскати і смакувати. Тут у нас гарбуз, кавунчик і яблучка", — говорить завідувачка. Такі ж ласощі отримують також мавпи.
Будівельники з Волині полагодили 14 дахів у Благодатівці на Херсонщині
У селі Благодатівка, що на Херсонщині, триває відбудова помешкань, які постраждали від російського вторгнення. Бригади фахівців з Волині зводять каркаси, лагодять зруйновані російськими обстрілами дахи.
На чемпіонат світу з легкої атлетики-2023 поїдуть п'ятеро спортсменів з Волині
П'ятеро спортсменів з Волинської області потрапили до складу збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики-2023.
Головним стартом літньої частини сезону у легкій атлетиці стане чемпіонат світу. Цьогоріч світова першість пройде у Будапешті, де Україна боротиметься за нагороди у 18 легкоатлетичних видах.
Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 256 510 російських військових, зокрема 460 — лише за вчора, 17 серпня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни вони втратили в Україні таке:
• танки — 4332 (+3 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8410 (+12);
• артилерійські системи — 5193 (+24);
• реактивні системи залпового вогню — 714;
• засоби протиповітряної оборони — 486;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316 (+2);
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4276 (+4);
• крилаті ракети — 1406;
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка й автоцистерни — 7658 (+17);
• спеціальна техніка — 783 (+10).
F-16 для України: Данія та Нідерланди офіційно підтвердили дозвіл на відправлення літаків
Міністри закордонних справ Данії та Нідерландів офіційно підтвердили дозвіл Сполучених Штатів Америки на відправлення винищувачів F-16 в Україну.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня
18 серпень, 23:23
Українські та польські аграрії обмінювалися досвідом на Волині. ВІДЕО
18 серпень, 22:56
Тероборонівці з Волині виявили та допомогли знищити російський зенітно-артилерійський комплекс. ВІДЕО
18 серпень, 22:22
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Євген Шуляк
18 серпень, 21:35
Медіа