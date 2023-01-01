Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня

Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня
У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві! Традиційно нагадаємо про втрати рашистів, допомогу від друзів-партнерів та інші добрі новини.

Сьогодні, 18 серпня, ми писали про таке:

Легендарна бригада «Азов» відновилася і вже виконує бойові завдання, – НГУ

Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва.

Бійці "Азову" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці.

Так, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометних розрахунок та інженерну машину окупантів БАТ-2. Уршалович зазначив, що обидві цілі були уражені прямим влучанням, що вкотре підтверджує високий рівень цього підрозділу.

Морозиво, лід і тінь: як у Луцькому зоопарку допомагають тваринам у спеку

У Луцькому зоопарку нині живуть орієнтовно дві тисячі тварин, птахів та рептилій. Частина з видів у спеку потребує особливого догляду.

Щоб допомогти деяким тваринам доглядальники годують їх фруктовим морозивом. Зі слів завідувачки відділу приматів Тетяни Пономарьової, його працівники зоопарку готують самі.

"Заморожені фрукти і овочі віддамо єнотам у миску з водою, вони будуть їх полоскати і смакувати. Тут у нас гарбуз, кавунчик і яблучка", — говорить завідувачка. Такі ж ласощі отримують також мавпи.

Будівельники з Волині полагодили 14 дахів у Благодатівці на Херсонщині

У селі Благодатівка, що на Херсонщині, триває відбудова помешкань, які постраждали від російського вторгнення. Бригади фахівців з Волині зводять каркаси, лагодять зруйновані російськими обстрілами дахи.

На чемпіонат світу з легкої атлетики-2023 поїдуть п'ятеро спортсменів з Волині

П'ятеро спортсменів з Волинської області потрапили до складу збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики-2023.

Головним стартом літньої частини сезону у легкій атлетиці стане чемпіонат світу. Цьогоріч світова першість пройде у Будапешті, де Україна боротиметься за нагороди у 18 легкоатлетичних видах.

Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу

Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 256 510 російських військових, зокрема 460 — лише за вчора, 17 серпня.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни вони втратили в Україні таке:

• танки — 4332 (+3 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8410 (+12);
• артилерійські системи — 5193 (+24);
• реактивні системи залпового вогню — 714;
• засоби протиповітряної оборони — 486;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316 (+2);
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4276 (+4);
• крилаті ракети — 1406;
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка й автоцистерни — 7658 (+17);
• спеціальна техніка — 783 (+10).

F-16 для України: Данія та Нідерланди офіційно підтвердили дозвіл на відправлення літаків

Міністри закордонних справ Данії та Нідерландів офіційно підтвердили дозвіл Сполучених Штатів Америки на відправлення винищувачів F-16 в Україну.

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Теги: Добрі новини
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