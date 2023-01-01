Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня

У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві! Традиційно нагадаємо про втрати рашистів, допомогу від друзів-партнерів та інші добрі новини.Сьогодні, 18 серпня, ми писали про таке:Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва.Бійці "Азову" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці.Так, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометних розрахунок та інженерну машину окупантів БАТ-2. Уршалович зазначив, що обидві цілі були уражені прямим влучанням, що вкотре підтверджує високий рівень цього підрозділу.У Луцькому зоопарку нині живуть орієнтовно дві тисячі тварин, птахів та рептилій. Частина з видів у спеку потребує особливого догляду.Щоб допомогти деяким тваринам доглядальники годують їх фруктовим морозивом. Зі слів завідувачки відділу приматів, його працівники зоопарку готують самі."Заморожені фрукти і овочі віддамо єнотам у миску з водою, вони будуть їх полоскати і смакувати. Тут у нас гарбуз, кавунчик і яблучка", — говорить завідувачка. Такі ж ласощі отримують також мавпи.У селі Благодатівка, що на Херсонщині, триває відбудова помешкань, які постраждали від російського вторгнення. Бригади фахівців з Волині зводять каркаси, лагодять зруйновані російськими обстрілами дахи.П'ятеро спортсменів з Волинської області потрапили до складу збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики-2023.Головним стартом літньої частини сезону у легкій атлетиці стане чемпіонат світу. Цьогоріч світова першість пройде у Будапешті, де Україна боротиметься за нагороди у 18 легкоатлетичних видах.Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 256 510 російських військових, зокрема 460 — лише за вчора, 17 серпня.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни вони втратили в Україні таке:• танки — 4332 (+3 за вчора);• бойові броньовані машини — 8410 (+12);• артилерійські системи — 5193 (+24);• реактивні системи залпового вогню — 714;• засоби протиповітряної оборони — 486;• літаки — 315;• гелікоптери — 316 (+2);• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4276 (+4);• крилаті ракети — 1406;• кораблі й катери — 18;• автомобільна техніка й автоцистерни — 7658 (+17);• спеціальна техніка — 783 (+10).Міністри закордонних справ Данії та Нідерландів офіційно підтвердили дозвіл Сполучених Штатів Америки на відправлення винищувачів F-16 в Україну.