До Дня Незалежності випустять нову марку «Україна-мати»

В Укрпошті до Дня Незалежності презентують спеціальний поштовий випуск «Україна-мати».Про це повідомили на сторінці "Укрпошти"."Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб — фундаментально один з них. Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви — з «Батьківщина-мати» на відповідніше «Україна-мати». Але ми чекати не плануємо — нам притаманно радше передбачати", - йдеться у повідомленні.У поштовому випуску «Україна-мати»: марковий аркуш, конверт «Перший день», немаркований художній конверт та листівки. Додатково в нашому інтернет-магазині можна замовити тематичний магніт.Тираж марки – 600 000 примірників. Номінал марки — U (вартість відправки непріоритетного простого листа до 50 г у межах України).На поштовій марці в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар зображений відомий кожному українцю величний монумент, що височіє на Печерських пагорбах Києва і є одним з найвищих у світі (102 м, скульптор Василь Бородай).Передзамовити марку можна за. bit.ly/3KHa4ej