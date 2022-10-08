До Дня Незалежності випустять нову марку «Україна-мати»
Сьогодні, 03:42
В Укрпошті до Дня Незалежності презентують спеціальний поштовий випуск «Україна-мати».
Про це повідомили на сторінці "Укрпошти".
"Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб — фундаментально один з них. Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви — з «Батьківщина-мати» на відповідніше «Україна-мати». Але ми чекати не плануємо — нам притаманно радше передбачати", - йдеться у повідомленні.
У поштовому випуску «Україна-мати»: марковий аркуш, конверт «Перший день», немаркований художній конверт та листівки. Додатково в нашому інтернет-магазині можна замовити тематичний магніт.
Тираж марки – 600 000 примірників. Номінал марки — U (вартість відправки непріоритетного простого листа до 50 г у межах України).
На поштовій марці в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар зображений відомий кожному українцю величний монумент, що височіє на Печерських пагорбах Києва і є одним з найвищих у світі (102 м, скульптор Василь Бородай).
Передзамовити марку можна за посиланням. bit.ly/3KHa4ej
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Про це повідомили на сторінці "Укрпошти".
"Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб — фундаментально один з них. Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви — з «Батьківщина-мати» на відповідніше «Україна-мати». Але ми чекати не плануємо — нам притаманно радше передбачати", - йдеться у повідомленні.
У поштовому випуску «Україна-мати»: марковий аркуш, конверт «Перший день», немаркований художній конверт та листівки. Додатково в нашому інтернет-магазині можна замовити тематичний магніт.
Тираж марки – 600 000 примірників. Номінал марки — U (вартість відправки непріоритетного простого листа до 50 г у межах України).
На поштовій марці в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар зображений відомий кожному українцю величний монумент, що височіє на Печерських пагорбах Києва і є одним з найвищих у світі (102 м, скульптор Василь Бородай).
Передзамовити марку можна за посиланням. bit.ly/3KHa4ej
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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