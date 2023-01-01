Загарбники підтвердили, що вбили 101 дитину в Маріуполі, – міськрада





Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає



«Згідно зі списком окупантів, – 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати, - 87. Отримані дані дозволили нам верифікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра. На жаль, розуміємо, що це число може бути більшим. Це жахлива інформація і весь цивілізований світ має знати, яку трагедію принесла Росія в Україну та в наш український Маріуполь. Але світ має не тільки знати, а разом з нами домогтися того, щоб кожен воєнний злочинець отримав справедливе покарання», - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.



Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діти пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджуються окупантами, – 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників.



«Ми викладаємо частину цих документів (з дотриманням умов закону Про захист персональних даних), розуміючи важливість інформації, але особливо чутливим не рекомендуємо їх читати. За кожним пунктом – жахлива людська трагедія. Деяким з цього списку не було і року. Ніколи не пробачимо. Як і не заспокоїмось, поки кожен російський воєнний злочинець не понесе покарання за те зло, яке вони принесли на нашу землю», - додали в Маріупольській міськраді.



Зі слів мера Маріуполя, задля досягнення справедливості міськрада збере підтверджуючі зазначений жахливий факт документи і звернеться до правоохоронних органів з метою внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення злочинців до кримінальної відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдалося отримати списки дітей, яких вбили російські загарбники у 2022 році. Згідно зі списком окупантів, загинула 101 дитина.Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Укрінформ «Згідно зі списком окупантів, – 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати, - 87. Отримані дані дозволили нам верифікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра. На жаль, розуміємо, що це число може бути більшим. Це жахлива інформація і весь цивілізований світ має знати, яку трагедію принесла Росія в Україну та в наш український Маріуполь. Але світ має не тільки знати, а разом з нами домогтися того, щоб кожен воєнний злочинець отримав справедливе покарання», - наголосив мер МаріуполяЗавдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діти пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджуються окупантами, – 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників.«Ми викладаємо частину цих документів (з дотриманням умов закону Про захист персональних даних), розуміючи важливість інформації, але особливо чутливим не рекомендуємо їх читати. За кожним пунктом – жахлива людська трагедія. Деяким з цього списку не було і року. Ніколи не пробачимо. Як і не заспокоїмось, поки кожен російський воєнний злочинець не понесе покарання за те зло, яке вони принесли на нашу землю», - додали в Маріупольській міськраді.Зі слів мера Маріуполя, задля досягнення справедливості міськрада збере підтверджуючі зазначений жахливий факт документи і звернеться до правоохоронних органів з метою внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення злочинців до кримінальної відповідальності.

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