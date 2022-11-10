«Васильоборонпром»: нові розробки луцького винахідника-волонтера для військових

«Васильоборонпром»: нові розробки луцького винахідника-волонтера для військових
Лучанин Василь Цапюк разом з іншими українськими розробниками зосередив по різних кутках країни виробництво деталей на 3D-принтері. Винахідники створюють пристрої, що допомагають українським воїнам знищувати російських окупантів.

Про це пише Суспільне.

Чоловік каже: неможливо вичислити, де всі сидять. Це чи не єдиний завод, по якому може прилетіти, тому це дуже круто і відкриває широкі можливості, бо можна змоделювати, спроєктувати і відразу протестити.

Усього у Василя є дев'ять власних розробок. Серед останніх, — говорить, — це корпуси для кумулятивних снарядів. Понад п'ять тисяч таких надрукували інженери з України та з-за кордону й передали військовим, які начиняють їх вибухівкою для скидання з дронів.

Василь говорить: робить те, що не поставляється до війська міністерством оборони і допомагає нищити ворогів по всій лінії фронту. Через це, каже, військові дали йому прізвисько "Васильоборонпром".

Інженер Андрій складає докупи деталі семидюймового квадрокоптера. Говорить: це перший дрон, виготовлений із деталей, створених українськими розробниками на 3D-принтері.

Системи скидів боєприпасів із квадрокоптерів — це ще одна розробка Василя і його однодумців. Каже: цими днями розробили оновлену версію.

Ще один витвір — антидронова рушниця "Мавка". Її, — розповідає Василь Цапюк, — сконструював український умілець, який нині воює на фронті.
«Васильоборонпром»: нові розробки луцького винахідника-волонтера для військових

"Ми запустили її в дрібносерійне виробництво, модифікували певні речі, доповнили. Вона є захищена від води, від дощу. Має міцний корпус з пластику. Вона працює і допомагає нашим хлопцям зараз робити свою роботу", — говорить волонтер-розробник.
«Васильоборонпром»: нові розробки луцького винахідника-волонтера для військових

З його слів, антидронова рушниця вже показала свою ефективність на фронті.

Щоб виготовити одну рушницю, потрібно щонайменше 60 тисяч гривень, — розповідає волонтер. Виробництво таких винаходів допомагають профінансувати підприємці.

Серед виробів "Васильоборонпрому", які рятують українських військових і допомагають нищити російських: перископи, турнікети, жилети з обігрівом від павербанка, а також "волинська теплинка".

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Теги: Волинь, волонтер, розробки
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