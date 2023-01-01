Зеленський прибув до Нідерландів – буде говорити з премʼєром країни про F-16

Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською та командою прибули до Нідерландів. Там вони планують зустрітися з премʼєр-міністром Марком Рютте.



Про це глава держави повідомив у Telegram, пише



«Головне питання — F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими», — зазначив Зеленський.



Також на порядку денному — обговорення Глобального саміту миру, «формули миру» та притягнення росії до відповідальності.



Що передувало?



Напередодні Reuters повідомило, що Сполучені Штати схвалили відправлення винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Про це йшлося в листі держсекретаря США Ентоні Блінкена, з копією якого ознайомились журналісти.



Перед цим Президент США Джо Байден 19 травня схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16. Також українських пілотів навчатимуть у Польщі.



NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника зазначило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Ці літаки не обов'язково будуть надходити безпосередньо зі США.



Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити та які країни їх надішлють. За даними Politico, вільні літаки є в Норвегії, Данії та Нідерландах. Але для того, щоб виконати потрібне технічне обслуговування, знадобиться певний час.



Нещодавно міністри закордонних справ Данії та Нідерландів офіційно підтвердили дозвіл США на відправлення винищувачів F-16 в Україну. Але коли саме літаки передадуть — ще не вирішено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентіз першою ледіта командою прибули до Нідерландів. Там вони планують зустрітися з премʼєр-міністромПро це глава держави повідомив у Telegram, пише Громадське «Головне питання — F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими», — зазначив Зеленський.Також на порядку денному — обговорення Глобального саміту миру, «формули миру» та притягнення росії до відповідальності.Напередодні Reuters повідомило, що Сполучені Штати схвалили відправлення винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Про це йшлося в листі держсекретаря США, з копією якого ознайомились журналісти.Перед цим Президент США19 травня схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16. Також українських пілотів навчатимуть у Польщі.NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника зазначило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Ці літаки не обов'язково будуть надходити безпосередньо зі США.Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити та які країни їх надішлють. За даними Politico, вільні літаки є в Норвегії, Данії та Нідерландах. Але для того, щоб виконати потрібне технічне обслуговування, знадобиться певний час.Нещодавно міністри закордонних справ Данії та Нідерландів офіційно підтвердили дозвіл США на відправлення винищувачів F-16 в Україну. Але коли саме літаки передадуть — ще не вирішено.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію