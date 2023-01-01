Зеленський прибув до Нідерландів – буде говорити з премʼєром країни про F-16

Зеленський прибув до Нідерландів – буде говорити з премʼєром країни про F-16
Президент Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською та командою прибули до Нідерландів. Там вони планують зустрітися з премʼєр-міністром Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Telegram, пише Громадське.

«Головне питання — F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими», — зазначив Зеленський.

Також на порядку денному — обговорення Глобального саміту миру, «формули миру» та притягнення росії до відповідальності.

Що передувало?

Напередодні Reuters повідомило, що Сполучені Штати схвалили відправлення винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Про це йшлося в листі держсекретаря США Ентоні Блінкена, з копією якого ознайомились журналісти.

Перед цим Президент США Джо Байден 19 травня схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16. Також українських пілотів навчатимуть у Польщі.

NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника зазначило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Ці літаки не обов'язково будуть надходити безпосередньо зі США.

Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити та які країни їх надішлють. За даними Politico, вільні літаки є в Норвегії, Данії та Нідерландах. Але для того, щоб виконати потрібне технічне обслуговування, знадобиться певний час.

Нещодавно міністри закордонних справ Данії та Нідерландів офіційно підтвердили дозвіл США на відправлення винищувачів F-16 в Україну. Але коли саме літаки передадуть — ще не вирішено.

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Теги: Росія, Україна, війна, літаки
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