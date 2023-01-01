Поблизу Луцька неповнолітній мотоцикліст збив 4-річну дівчинку

Поблизу Луцька неповнолітній мотоцикліст збив 4-річну дівчинку
У Луцькому районі в ДТП постраждала дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася вчора, 26 вересня, близько 17:00 години на вулиці Підгайна у селі Гаразджа. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.

Встановлено, що 16-річний мотоцикліст допустив наїзд на 4-річну дівчину, яка перетинала дорогу з права на ліво відносно руху транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди дитину із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Водій не постраждав.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини події.

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Теги: Волинь, ДТП, дитина, мотоцикліст
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