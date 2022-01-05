Луцькі бібліотеки отримали велику партію українських книг





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На придбання книг, розповіла директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи" Марія Назаревич, із міського бюджету виділили 380 тисяч гривень. Це — перша партія нових книг, придбана в рамках затвердженої міської "Програми розвитку культури на 2023-2025 роки".



"Через зміни до проведення закупівель купівлю книг розпочали в червні. Ми впродовж місяця цього доотримували книги. Це хороша партія книг різних жанрів", — зазначила Марія Назаревич.



Для дітей та підлітків бібліотеки отримали казки, пригодницькі твори, фантастичні історії, детективи, а для дорослих читачів та юнацтва — твори сучасних українських авторів, зарубіжні переклади, документальні, історичні та пізнавальні видання тощо.



Наразі триває процедура обробка та інвентаризація нових надходжень, після чого книги розподілять і передадуть у 25 бібліотек-філій Луцької громади.



Також, як додала Марія Назаревич, від початку року в рамках благодійної акції "Подаруй бібліотеці книгу" книгозбірні Луцької громади отримали від своїх читачів та читачок 1 321 книжкове видання на загальну суму 95 тисяч гривень. Ці книги вже поповнили фонди бібліотек.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До бібліотек Луцької територіальної громади надійшло 1 795 книг українських видавництв. Серед надходжень — нові книжки українських та закордонних письменників.Про це повідомляє Суспільне На придбання книг, розповіла директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи", із міського бюджету виділили 380 тисяч гривень. Це — перша партія нових книг, придбана в рамках затвердженої міської "Програми розвитку культури на 2023-2025 роки"."Через зміни до проведення закупівель купівлю книг розпочали в червні. Ми впродовж місяця цього доотримували книги. Це хороша партія книг різних жанрів", — зазначила Марія Назаревич.Для дітей та підлітків бібліотеки отримали казки, пригодницькі твори, фантастичні історії, детективи, а для дорослих читачів та юнацтва — твори сучасних українських авторів, зарубіжні переклади, документальні, історичні та пізнавальні видання тощо.Наразі триває процедура обробка та інвентаризація нових надходжень, після чого книги розподілять і передадуть у 25 бібліотек-філій Луцької громади.Також, як додала Марія Назаревич, від початку року в рамках благодійної акції "Подаруй бібліотеці книгу" книгозбірні Луцької громади отримали від своїх читачів та читачок 1 321 книжкове видання на загальну суму 95 тисяч гривень. Ці книги вже поповнили фонди бібліотек.

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