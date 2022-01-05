Луцькі бібліотеки отримали велику партію українських книг
Сьогодні, 04:06
До бібліотек Луцької територіальної громади надійшло 1 795 книг українських видавництв. Серед надходжень — нові книжки українських та закордонних письменників.
Про це повідомляє Суспільне.
На придбання книг, розповіла директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи" Марія Назаревич, із міського бюджету виділили 380 тисяч гривень. Це — перша партія нових книг, придбана в рамках затвердженої міської "Програми розвитку культури на 2023-2025 роки".
"Через зміни до проведення закупівель купівлю книг розпочали в червні. Ми впродовж місяця цього доотримували книги. Це хороша партія книг різних жанрів", — зазначила Марія Назаревич.
Для дітей та підлітків бібліотеки отримали казки, пригодницькі твори, фантастичні історії, детективи, а для дорослих читачів та юнацтва — твори сучасних українських авторів, зарубіжні переклади, документальні, історичні та пізнавальні видання тощо.
Наразі триває процедура обробка та інвентаризація нових надходжень, після чого книги розподілять і передадуть у 25 бібліотек-філій Луцької громади.
Також, як додала Марія Назаревич, від початку року в рамках благодійної акції "Подаруй бібліотеці книгу" книгозбірні Луцької громади отримали від своїх читачів та читачок 1 321 книжкове видання на загальну суму 95 тисяч гривень. Ці книги вже поповнили фонди бібліотек.
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Про це повідомляє Суспільне.
На придбання книг, розповіла директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи" Марія Назаревич, із міського бюджету виділили 380 тисяч гривень. Це — перша партія нових книг, придбана в рамках затвердженої міської "Програми розвитку культури на 2023-2025 роки".
"Через зміни до проведення закупівель купівлю книг розпочали в червні. Ми впродовж місяця цього доотримували книги. Це хороша партія книг різних жанрів", — зазначила Марія Назаревич.
Для дітей та підлітків бібліотеки отримали казки, пригодницькі твори, фантастичні історії, детективи, а для дорослих читачів та юнацтва — твори сучасних українських авторів, зарубіжні переклади, документальні, історичні та пізнавальні видання тощо.
Наразі триває процедура обробка та інвентаризація нових надходжень, після чого книги розподілять і передадуть у 25 бібліотек-філій Луцької громади.
Також, як додала Марія Назаревич, від початку року в рамках благодійної акції "Подаруй бібліотеці книгу" книгозбірні Луцької громади отримали від своїх читачів та читачок 1 321 книжкове видання на загальну суму 95 тисяч гривень. Ці книги вже поповнили фонди бібліотек.
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