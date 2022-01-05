Луцькі бібліотеки отримали велику партію українських книг

Луцькі бібліотеки отримали велику партію українських книг
До бібліотек Луцької територіальної громади надійшло 1 795 книг українських видавництв. Серед надходжень — нові книжки українських та закордонних письменників.

Про це повідомляє Суспільне.

На придбання книг, розповіла директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи" Марія Назаревич, із міського бюджету виділили 380 тисяч гривень. Це — перша партія нових книг, придбана в рамках затвердженої міської "Програми розвитку культури на 2023-2025 роки".
Луцькі бібліотеки отримали велику партію українських книг

"Через зміни до проведення закупівель купівлю книг розпочали в червні. Ми впродовж місяця цього доотримували книги. Це хороша партія книг різних жанрів", — зазначила Марія Назаревич.

Для дітей та підлітків бібліотеки отримали казки, пригодницькі твори, фантастичні історії, детективи, а для дорослих читачів та юнацтва — твори сучасних українських авторів, зарубіжні переклади, документальні, історичні та пізнавальні видання тощо.
Луцькі бібліотеки отримали велику партію українських книг

Наразі триває процедура обробка та інвентаризація нових надходжень, після чого книги розподілять і передадуть у 25 бібліотек-філій Луцької громади.
Луцькі бібліотеки отримали велику партію українських книг

Також, як додала Марія Назаревич, від початку року в рамках благодійної акції "Подаруй бібліотеці книгу" книгозбірні Луцької громади отримали від своїх читачів та читачок 1 321 книжкове видання на загальну суму 95 тисяч гривень. Ці книги вже поповнили фонди бібліотек.

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Теги: книги, Луцьк
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